NASA Biosignatures IDEAS Lab: Prijavite se zdaj za edinstveno izkušnjo delavnice

Nasin astrobiološki program ponuja vznemirljivo priložnost za sodelovanje znanstvenikov iz ameriških institucij v laboratoriju Biosignatures IDEAS. Namen te inovativne delavnice je razviti nove in prelomne predloge nepovratnih sredstev s pomočjo medsebojnega pregleda v realnem času.

Laboratorij Biosignatures IDEAS bo sestavljen iz kombinacije virtualnih predsestankov, osebnih srečanj in virtualnih srečanj. Osebna srečanja bodo potekala od 6. do 8. februarja 2024, medtem ko bodo virtualna srečanja potekala 16., 23. februarja in 1. marca.

Z udeležbo na tej delavnici bodo imeli znanstveniki priložnost sodelovati z vrstniki, prejeti dragocene povratne informacije in izboljšati svoje predloge za nepovratna sredstva v realnem času. Končni cilj je razviti nabor predlogov, ki bodo obravnavani za financiranje prek programa Exobiology.

Za prijavo v laboratorij Biosignatures IDEAS lahko zainteresirani znanstveniki obiščejo uradno spletno stran na naslovu [povezava za prijavo]. Tukaj lahko najdejo več informacij o delavnici in oddajo prijavo.

Ta edinstvena delavnica je odlična priložnost za znanstvenike na področju astrobiologije, da svoje raziskave popeljejo v nove višave. Z vključenostjo v medsebojni pregled in sodelovanje v realnem času bodo udeleženci lahko izboljšali svoje zamisli in razvili močne predloge za nepovratna sredstva, ki lahko pomembno prispevajo k temu področju.

