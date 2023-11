Nov članek: Astronavti se pripravljajo na vzdrževalni vesoljski sprehod na Mednarodni vesoljski postaji

Potekajo zadnje priprave za vzdrževalni vesoljski sprehod na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), medtem ko se posadka Expedition 70 pripravlja na to nalogo. V sredo se bosta Nasina astronavta Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara odpravila na skoraj sedemurni vesoljski sprehod, da bi odstranila radijsko komunikacijsko opremo in zamenjala strojno opremo, ki omogoča sončnim nizom ISS, da sledijo Soncu.

Vesoljski sprehod, ki naj bi se začel ob 8 po EDT, je prvič, da se bosta oba astronavta podala izven vesoljske postaje. Vodje misije so dali zeleno luč za NASA TV, da zagotovi prenos dogodka v živo z začetkom ob 05:6 zjutraj EDT v aplikaciji in na spletnem mestu agencije.

Poveljnik Andreas Mogensen iz Evropske vesoljske agencije in Satoshi Furukawa iz JAXA (Japonska agencija za raziskovanje vesolja) sta se pridružila Moghbeliju in O'Hari na celodnevnih pripravah na vesoljski sprehod. Ekipa je opravila standardne zdravstvene preglede, vključno s temperaturo, krvnim tlakom, srčnim utripom in pregledi dihanja. Poleg tega so pregledali postopke vesoljskih sprehodov in izvedli končno konferenco o pripravljenosti s strokovnjaki na zemlji.

V zračni zapornici Quest so astronavti pripravili svoje orodje in vesoljske obleke v pripravah na prihajajoči vesoljski sprehod. Vzdrževalna dejavnost bo letos zaznamovala 12. vesoljski sprehod, izveden na ISS.

Medtem so se trije kozmonavti vesoljske postaje osredotočili na vsakodnevne znanstvene raziskave in vzdrževalne naloge v Roscosmosovem segmentu postaje. Letalski inženir Oleg Kononenko je sodeloval pri 24-urnem merjenju srčne aktivnosti in krvnega tlaka, medtem ko je letalski inženir Nikolai Chub dokončal naloge čiščenja iz vesoljskega sprehoda prejšnji teden. Inženir letal Konstantin Borisov je ves dan pomagal pri vzdrževanju življenja in vzdrževanju.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj bodo astronavti počeli med vesoljskim sprehodom?

O: Astronavti bodo odstranili radijsko komunikacijsko opremo in zamenjali strojno opremo za solarne nize ISS.

V: Bo vesoljski sprehod predvajan?

O: Da, NASA TV bo v aplikaciji in na spletnem mestu agencije zagotavljala prenos vesoljskega sprehoda v živo.

V: Koliko vesoljskih sprehodov je bilo letos izvedenih na ISS?

O: To bo 12. vesoljski sprehod, izveden na ISS v letu 2021.