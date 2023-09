Astronavt Frank Rubio je s 371 dnevi v vesolju postavil nov ameriški rekord vzdržljivosti

Astronavt Frank Rubio je podrl ameriški rekord vzdržljivosti enega samega poleta, saj je na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) preživel 371 dni. To je preseglo prejšnji rekord 355 dni, ki ga je držal Mark Vande Hei. Rubio naj bi se skupaj s kozmonavtoma Sergejem Prokopjevom in Dmitrijem Petelinom vrnil na Zemljo 27. septembra po njihovem daljšem bivanju v vesolju.

Rubio in njegovi člani posadke so morali po prvotnih načrtih za vrnitev marca ostati na ISS zaradi puščanja hladilne tekočine v njihovi trajektni ladji Soyuz MS-22. Zaradi uhajanja, ki naj bi ga povzročil trk mikrometeoroida, je posadka morala podaljšati bivanje za šest mesecev. Februarja so uspešno izstrelili nepilotiranega nadomestnega Sojuza, da bi zagotovili, da urnik rotacije ruske posadke ostane na pravi poti.

Rubio je izrazil izzive odsotnosti od svoje družine med njihovimi mejniki, kot so rojstni dnevi in ​​njegov sin, ki se odpravlja na kolidž, vendar je pohvalil svojo ženo in otroke, da so se dobro spopadli s situacijo. Kljub osebnim težavam se je Rubio osredotočil na svoje delo in iz situacije naredil najboljše.

Rubiov rekordni dosežek ga približuje svetovnemu rekordu kozmonavta Valerija Poljakova, ki je na ruski vesoljski postaji Mir preživel 437 dni in 18 ur. Naslednja posadka, ki bo nadomestila Rubia in njegove kolege, bo vključevala Olega Kononenka, Nikolaja Chuba in Nasinega astronavta Lorala O'Hara, pri čemer nameravata Kononenko in Chub na ISS preživeti eno leto.

Vir: The Associated Press