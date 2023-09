Astronavt Frank Rubio se namerava vrniti na Zemljo po rekordni vesoljski misiji

By

Nasin astronavt Frank Rubio, ki ima ameriški rekord v najdaljšem neprekinjenem času, preživetem v vesolju, naj bi se vrnil na Zemljo 27. septembra in s tem zaključil več kot leto dni trajajočo misijo na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Rubio je skupaj z dvema ruskima kozmonavtoma, Sergejem Prokopjevim in Dmitrijem Petelinom, prvotno obtičal v nizki zemeljski orbiti zaradi puščanja hladilne tekočine med načrtovano vožnjo domov, kapsulo Sojuz, zasidrano na vesoljski postaji, decembra 2022.

Da bi odpravili to težavo, sta NASA in ruska vesoljska agencija Roscosmos ekspedicijo posadke podaljšali za dodatnih šest mesecev. Ugotovili so, da kapsula, ki je puščala, ni bila primerna za prevoz posadke domov, saj je predstavljala nevarnost pregrevanja med ponovnim vstopom v Zemljino atmosfero. Posledično se bo posadka vrnila na Zemljo v nadomestni kapsuli Sojuz, ki je bila poslana prazna.

Rubio je ves čas svoje podaljšane vesoljske misije ostal v rednih stikih s svojo družino in se pri podpori zanašal na svojo posadko. Poudaril je pomen iskanja ravnovesja med delom in sprostitvijo za ohranjanje duševnega zdravja. Rubiova misija, ki je skupaj trajala 371 zaporednih dni v vesolju, je podrla prejšnji ameriški rekord, ki ga je postavil astronavt Mark Vande Hei leta 2021.

Kljub trajajoči vojni med Rusijo in Ukrajino in geopolitičnim napetostim sta NASA in Roscosmos nadaljevala s sodelovanjem na ISS. Posadka je dobro sprejela novico o njihovi podaljšani misiji, programski vodja Nasinih vesoljskih postaj Joel Montalbano pa je v šali omenil možnost letenja v sladoledu kot nagrado.

Rubio, zdravnik, je izjavil, da ne bi sprejel misije, če bi vedel, da ga bo zaradi tega več kot leto dni ločil od družine. Vendar pa je svoj čas v vesolju kar najbolje izkoristil z raziskavami zgorevanja, sodelovanjem v študijah zdravja ljudi in negovanjem paradižnikov v vesolju kot del svojega najljubšega znanstvenega eksperimenta.

Da bi bili priča Rubiovemu odhodu z vesoljske postaje, lahko gledalci 27. septembra spremljajo NASA TV na spletni strani agencije. Ladja naj bi zapustila pristanišče vesoljske postaje ob 3 po vzhodnem času, pristanek pa se bo začel prenašati ob 51. uri zjutraj po vzhodnem času. .

