Nasina astronavtka Tracy Caldwell Dyson se bo pridružila ruski posadki na vesoljski misiji leta 2024

By

Nasina astronavtka Tracy Caldwell Dyson je bila napovedana kot del posadke za misijo vesoljskega plovila MS-25 Soyuz, ki bo predvidoma izstreljena marca 2024. To bo Dysonina tretja pot v orbito, pridružila pa se ji bosta kozmonavt Roscosmosa Oleg Novitskiy in Belorusija udeleženka vesoljskih poletov Marina Vasilevskaya. Misija naj bi trajala šest mesecev, Dyson pa se bo na Zemljo vrnil jeseni 2024.

Sporazum med Naso in Roscosmosom omogoča integrirane posadke, ki zagotavljajo, da so na krovu Mednarodne vesoljske postaje (ISS) ustrezno usposobljeni člani za vzdrževanje in vesoljske sprehode. Zagotavlja tudi načrte za izredne razmere v primeru kakršnih koli težav z vesoljskim plovilom posadke ali nujnih primerov, ki zahtevajo zgodnjo vrnitev na Zemljo.

Dysonova prejšnja potovanja v vesolje vključujejo 12-dnevno misijo na vesoljskem raketoplanu Endeavour STS-118 leta 2007 in 174-dnevno službo letalskega inženirja za odpravo 23/24 leta 2010. Leta 2010 je izvedla tudi tri nepredvidene vesoljske sprehode, da bi popravi okvarjen modul črpalke.

Del misije MS-25 bosta tudi Novitski, ki je bil v vesolju že trikrat, in Vasilevskaja, ki bo prva Belorusinja v vesolju. Novitskiy je v orbiti zbral 531 dni in celo sodeloval pri snemanju ruskega vesoljskega filma z naslovom "Izziv" na ISS leta 2021.

Vključitev članov posadke iz različnih držav poudarja pomen mednarodnega sodelovanja pri raziskovanju vesolja. Ker NASA in Roscosmos nadaljujeta svoje partnerstvo, je misija namenjena nadaljnjim znanstvenim raziskavam in napredku na ISS.

Vir: NASA, TASS