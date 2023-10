Helikopter Ingenuity postavlja nov rekord hitrosti na Marsu

By

Nasin helikopter Ingenuity je med enim svojih nedavnih poletov na površju Marsa dosegel nov rekord hitrosti na tleh. Majhen helikopter je dosegel hitrost 22 mph (10 m/s) v trajanju 121 sekund in presegel svoj prejšnji rekord 17.8 mph (8 m/s) za 124.18 sekunde.

Od svoje namestitve na Mars helikopter Ingenuity premika meje letenja na drugem planetu. S skupno 62 poleti in številom, NASA pričakuje, da bo v prihodnosti podrtih še več rekordov.

Med svojim 62. poletom je Ingenuity vodoravno prepotoval razdaljo 880 čevljev in dosegel največjo višino 59 čevljev. Let je trajal 121.1 sekunde in je potekal v severovzhodni smeri.

Primarna naloga Ingenuityja je zajeti slike Marsovega površja in jih poslati nazaj na sedež Nase. Te slike se nato analizirajo, da se identificirajo morebitne znanstvene priložnosti in začrta ugodna pot za rover Perseverance, spremljevalca helikopterja.

Prelomni dosežki Ingenuityja na Marsu prikazujejo napredek v vesoljski tehnologiji in utirajo pot prihodnjemu raziskovanju Rdečega planeta. Z vsakim letom NASA zbira dragocene podatke in vpoglede, ki prispevajo k našemu razumevanju Marsa in njegovega potenciala za življenje.

Viri:

– Nasin dnevnik letenja Ingenuity

– Avtorstvo slike: NASA