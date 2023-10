NASA uspešno 3D natisne in preizkusi šobo raketnega motorja za misije v globoko vesolje

NASA je dosegla pomemben mejnik v aditivni proizvodnji z uspešnim 3D-tiskanjem in testiranjem nove šobe raketnega motorja v okviru svojega projekta RAMFIRE. RAMFIRE, kar pomeni Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, financira Nasin Direktorat za vesoljske tehnologije (STMD). Namen projekta je pospešiti aditivno proizvodnjo in razviti nove pogonske sisteme za Nasine prihodnje misije v globokem vesolju.

V sodelovanju z razvijalcem materialov Elementum 3D so Nasini inženirji iz Centra za vesoljske polete Marshall ustvarili varljiv aluminij, znan kot A6061-RAM2. Ta aluminijasta različica ima potrebne toplotno odporne lastnosti za uporabo v raketnih motorjih. S 3D tiskanjem šobe kot enega kosa se čas izdelave bistveno skrajša v primerjavi s tradicionalno izdelanimi šobami, ki lahko zahtevajo do 1,000 posamično spojenih delov.

3D natisnjena šoba RAMFIRE vključuje majhne notranje kanale za hlajenje šobe med delovanjem in preprečevanje taljenja. Njegova lahka narava omogoča proizvodnjo komponent visoke trdnosti, ki omogočajo misije v globokem vesolju, ki prenašajo težji tovor. To je ključnega pomena za Nasino pobudo z Lune na Mars, katere cilj je vzpostaviti dolgoročno človeško prisotnost na Luni in sčasoma poslati človeške misije na Mars.

Šoba RAMFIRE je bila podvržena strogemu testiranju z vročim ognjem, vključno z različnimi konfiguracijami goriva, na Marshall's East Test Area. Testi so pokazali, da lahko 3D natisnjena šoba učinkovito deluje v zahtevnih okoljih globokega vesolja in prenese toplotne, strukturne in tlačne obremenitve. Šoba se deli tudi s komercialnimi deležniki in akademskimi krogi, pri čemer vesoljska podjetja ocenjujejo novo aluminijevo zlitino in postopek 3D-tiskanja za različne aplikacije.

Ta dosežek Nase prikazuje vse večjo uporabo aditivne proizvodnje pri proizvodnji komponent raketnih motorjev. Druga podjetja, kot sta AMCM in Agile Space Industries, prav tako uporabljajo tehnologije 3D tiskanja za izdelavo zgorevalnih komor in kritičnih delov raket. Ta napredek v aditivni proizvodnji je ključen za prihodnost raziskovanja vesolja in razvoj naprednih pogonskih sistemov.

