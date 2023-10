Študija nanonosilcev razkriva visoko razširjenost protiteles proti polietilen glikolu (PEG) v nemški populaciji

By

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z Inštituta Max Planck za raziskave polimerov, je osvetlila razširjenost protiteles proti polietilen glikolu (PEG) v nemškem prebivalstvu. PEG je pogosta snov, ki se uporablja v kozmetiki, hrani in medicini. Prisotnost protiteles proti PEG lahko pomembno vpliva na učinkovitost medicinskih terapij z uporabo nanonosilcev.

Raziskovalci so želeli raziskati, v kolikšni meri so protitelesa proti PEG že prisotna v nemški družbi in kako lahko vplivajo na uporabo nanonosilcev pri zdravljenju. Protitelesa običajno proizvaja imunski sistem za boj proti virusnim okužbam. Ugotovljeno pa je bilo, da se protitelesa lahko razvijejo tudi proti PEG, molekuli z relativno preprosto strukturo.

PEG se v medicini uporablja kot zaščitna prevleka za nano velike nosilce zdravil, s čimer se podaljša njihov čas kroženja v krvnem obtoku. To je še posebej pomembno za razvoj nanonosilcev pri zdravljenju raka. Vendar pa je študija pokazala, da se protitelesa proti PEG pritrdijo na prevlečene nano nosilce, zaradi česar so vidni imunskemu sistemu in ovirajo njihove terapevtske učinke.

Raziskovalna skupina je leta 500 pregledala več kot 2019 vzorcev krvi, odvzetih bolnikom. Ugotovili so, da so protitelesa PEG zaznavna v 83 % vzorcev. Zanimivo je, da je bilo ugotovljeno, da je koncentracija teh protiteles obratno sorazmerna s starostjo testiranih posameznikov, kar kaže na to, da lahko na razširjenost protiteles vpliva nedavno povečanje uporabe PEG in spremembe imunskega sistema s starostjo.

Ugotovitve te študije imajo pomembne posledice za prihodnje medicinske terapije z uporabo nanonosilcev. Raziskovalci verjamejo, da bo morda treba prilagoditi terapije, da bodo upoštevali odziv imunskega sistema na protitelesa PEG. Možne spremembe bi lahko vključevale zamenjavo PEG z alternativnimi snovmi ali individualizacijo količine aktivne sestavine glede na koncentracijo protiteles v pacientovi krvi.

Načrtovane so nadaljnje raziskave, da bi raziskali, kako je mogoče terapije z nanonosilci prilagoditi za premagovanje izzivov, ki jih predstavljajo protitelesa proti PEG. Cilj je razviti inovativne pristope, ki zagotavljajo učinkovito dostavo zdravil pri zdravljenju.

Na splošno ta študija poudarja pomen razumevanja razširjenosti in vpliva protiteles proti PEG pri razvoju nanonosilcev za medicinske terapije. Z obravnavo teh izzivov lahko raziskovalci izboljšajo učinkovitost in varnost zdravljenja, ki temelji na nanonosilcih, in potencialno spremenijo rezultate zdravstvene oskrbe.

