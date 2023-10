Prepletena zgodovina neandertalca in homo sapiensa: vpogled v analizo DNK

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci na Univerzi v Ženevi (UNIGE), ponuja nove vpoglede v distribucijo DNK neandertalca pri današnjem Homo sapiensu. Študija, objavljena v reviji Science Advances, raziskuje, kako je bila DNK neandertalcev porazdeljena v genomu Homo sapiensa v zadnjih 40,000 letih.

Raziskava razkriva subtilne razlike v prisotnosti neandertalčeve DNK v različnih časovnih obdobjih in geografskih regijah ter osvetljuje prepleteno zgodovino teh dveh vrst. Že dolgo je znano, da so se neandertalci in Homo sapiens križali, kar je povzročilo približno dva odstotka DNK neandertalskega izvora v genomih današnjih Evrazijcev.

Vendar študija kaže, da ta odstotek ni dosleden po vsej Evraziji. DNK neandertalca je v azijskih genomih nekoliko več kot v evropskih. Ena od razlag je, da so lahko različni vplivi naravne selekcije na gene neandertalskega izvora povzročili te razlike med azijskimi in evropskimi populacijami.

Druga teorija, ki so jo predlagali znanstveniki UNIGE, nakazuje, da so lahko migracijski tokovi ključni dejavnik pri porazdelitvi DNK neandertalca. Ko se selitveno prebivalstvo pomeša z lokalnim prebivalstvom, se DNK lokalnega prebivalstva povečuje sorazmerno z oddaljenostjo od mesta izvora selitvene skupine.

Da bi preizkusili to teorijo, so raziskovalci uporabili bazo podatkov, ki vsebuje več kot 4,000 genomov posameznikov iz Evrazije, starih 40,000 let. Njihove statistične ugotovitve kažejo, da so imeli evropski paleolitski lovci-nabiralci nekoliko večji delež neandertalske DNK v primerjavi z njihovimi azijskimi kolegi. Vendar pa je med neolitskim prehodom (pred 10,000 do 5,000 leti) prišlo do zmanjšanja deleža DNK neandertalca v evropskih genomih, kar je povzročilo nekoliko nižji odstotek kot v azijskih populacijah.

Prihod prvih kmetov iz Anatolije in egejske regije v tem obdobju, ki so nosili manj neandertalčevega DNK, je še dodatno razredčil koncentracijo neandertalčevega DNK v Evropi. Te ugotovitve zagotavljajo dragocen vpogled v evolucijsko potovanje in proces hibridizacije teh dveh vrst.

Skratka, integracija starodavnih raziskav genoma in arheoloških podatkov nam omogoča razkriti kompleksno zgodovino neandertalcev in Homo sapiensa. Ta študija služi kot referenca za prihodnje študije in lahko pomaga prepoznati genetske profile, ki odstopajo od povprečja, kar lahko odkrije ugodne ali neugodne učinke.

