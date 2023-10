Znanstveniki odkrivajo, kako zemeljske plemenite kovine ostanejo blizu površja

Znanstveniki so odkrili razlog, zakaj so plemenite kovine, kot so zlato, platina in paladij, najdene blizu Zemljinega površja, čeprav njihova gostota kaže, da bi morale potoniti do jedra. Raziskovalci so odkrili, da so se te kovine ukleščile v napol staljene kamnine, potem ko so ogromne vesoljske skale trčile v Zemljo. Prisotnost teh plemenitih kovin blizu površja je dolgo begala znanstvenike, vendar se domneva, da so na Zemljo pristale med trki z velikimi vesoljskimi kamni kmalu po nastanku planeta. Toda namesto da bi se pogreznile do jedra, so te kovine prodrle skozi plašč in se ukleščile v strjevalne kamnine, kar jim je omogočilo, da ostanejo blizu površja.

V nedavni študiji so znanstveniki simulirali starodavne vplive na zgodnjo Zemljo, da bi razumeli, zakaj se te plemenite kovine niso potopile do jedra. Ugotovili so, da ko je ogromen vesoljski kamen, potencialno velik kot luna, trčil v Zemljo, je ustvaril staljeni ocean magme, ki je prodrl skozi plašč. Pod tem oceanom magme je bilo območje napol stopljene, napol trdne kamnine. Kovine iz udarne glave so postopoma prežele to napol staljeno območje in se pomešale s plaščem. Namesto da bi se potopil neposredno v jedro, se je s kovino prepojen plašč strdil in med potjo ujel drobce kovine.

V milijardah let je penjanje in konvekcija v plašču približala te kovine skorji, zaradi česar so bile dostopne za rudarske dejavnosti. To odkritje osvetljuje izvor in številčnost plemenitih kovin na Zemlji ter pojasnjuje, kako so se znašle blizu površja. Poleg tega je možno, da so te s kovinami bogate regije v plašču še danes vidne na seizmičnih slikah Zemljine notranjosti.

Nadaljnje raziskave bi lahko vključevale simulacijo podobnih vplivov na druge zemeljske planete, kot sta Mars ali Venera, da bi razumeli, kako bi ta proces deloval na različnih svetovih. Ta študija zagotavlja dragocen vpogled v geološke procese, ki so oblikovali naš planet, in distribucijo plemenitih kovin.

