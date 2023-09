Skrivnostni vir ultravisoke energije, ki so ga raziskovali astronomi

By

Skupina astronomov z Univerze v Marylandu in Tehnološke univerze v Michiganu je izvedla študijo, da bi raziskala skrivnostni ultravisokoenergijski vir žarkov gama, znan kot LHAASO J2108+5157. Ti viri žarkov gama z energijami fotonov nad 0.1 PeV so razvrščeni kot viri žarkov gama ultra visoke energije (UHE). Prava narava teh virov ni dobro razumljena, zato astronomi nenehno iščejo nove objekte te vrste, da bi izvedeli več o njih.

Ekipa, ki jo vodi Sajan Kumar z Univerze v Marylandu, je svojo študijo osredotočila na LHAASO J2108+5157, ki je točkovni vir, povezan z molekularnim oblakom, ki je oddaljen približno 10,700 svetlobnih let. Prejšnja opazovanja niso odkrila nobenih primerkov rentgenskih žarkov s tem virom, zaradi česar je bilo težko določiti izvor njegovih emisij gama žarkov. Kumarjeva ekipa je za opazovanje LHAASO J2108+5157 in zbiranje več informacij o njegovih emisijah gama žarkov UHE uporabila zelo energičen teleskopski niz (VERITAS) in visokogorski vodni observatorij Čerenkov (HAWC).

Opazovanja niso odkrila nobenih pomembnih emisij blizu položaja LHAASO J2108+5157. Spektralna analiza območja okoli vira je pokazala, da je emisija skladna s prejšnjimi študijami in je verjetno leptonskega izvora. Vendar pa odkritje novega molekularnega oblaka v bližini LHAASO J2108+5157 zagotavlja dodaten vpogled v izvor opazovane emisije žarkov gama. Astronomi so ugotovili, da je bolj verjetno, da žarki gama nastajajo skozi hadronski kanal, pri čemer je molekularni oblak glavna tarča za delce kozmičnih žarkov, ki jih pospešujejo neidentificirani PeVatroni.

Za popolno razumevanje narave LHAASO J2108+5157 so potrebna nadaljnja opazovanja in analize. Raziskovalci predlagajo, da bodo prihodnja opazovanja s teleskopom Cherenkov Telescope Array (CTA) in analiza v rentgenskem pasu potrebna, da bi zagotovili več vpogledov v ta skrivnostni vir ultra visoke energije.

Vir: Sajan Kumar et al, opazovanja VERITAS in HAWC neidentificiranega vira LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Več informacij:

– Sajan Kumar et al, opazovanja VERITAS in HAWC neidentificiranega vira LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

– Podatki o reviji: arXiv

Navedba:

– Skrivnostni vir ultravisoke energije, ki so ga raziskovali astronomi (2023, 11. september). Pridobljeno 11. septembra 2023 s https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html