Visokoenergijski elektroni iz Zemljinega magnetnega repa morda ustvarjajo vodo na Luni

Znanstveniki so odkrili, da visokoenergijski elektroni, ki se nahajajo v plazmi, ki obkroža Zemljo, ustvarjajo vodo na Luni. Ta nova ugotovitev bi lahko zagotovila dragocen vpogled v porazdelitev vode po lunini površini, zlasti v trajno zasenčenih območjih, ki nikoli ne prejmejo sončne svetlobe. Razumevanje porazdelitve vode na Luni je ključnega pomena za preučevanje njenega razvoja in načrtovanje prihodnjih misij s posadko. Astronavti lahko pridobivajo vodo za preživetje in jo lahko pretvorijo v gorivo za nadaljnje raziskovanje vesolja.

Raziskava, ki jo vodi znanstvenik Shuai Li s havajske univerze v Mānoi, povezuje nastajanje vode na luni z zemeljskim magnetnim mehurčkom, znanim kot magnetosfera. Magnetosfera deluje kot ščit, ki ščiti Zemljo pred visokoenergijskimi delci v sončnem vetru. Ko sončni veter sodeluje z magnetosfero, ustvari dolg magnetni rep na nočni strani Zemlje, imenovan magnetni rep. Znotraj tega magnetnega repa visokoenergijski elektroni in ioni tvorijo plazemsko ploščo.

Ko luna kroži okoli Zemlje, gre skozi ta magnetni rep, ki jo ščiti pred nabitimi delci, medtem ko svetlobi še vedno omogoča, da doseže lunino površino. Prejšnje raziskave so pokazale, da ko je luna zunaj magnetnega repa, jo bombardira sončni veter in nastajajo majhne količine vode. Vendar pa je bilo pričakovati, da se bo tvorba vode znotraj magnetnega repa znatno zmanjšala zaradi odsotnosti protonov sončnega vetra.

Z uporabo podatkov, ki jih je zbral Moon Mineralogy Mapper na vesoljskem plovilu Chandrayaan 1, sta Li in njegova ekipa ugotovila, da je nastajanje vode v Zemljinem magnetnem repu podobno tistemu, ko je luna zunaj magnetnega repa. Nakazuje, da obstajajo dodatni procesi ali viri vode znotraj magnetnega repa, ki niso neposredno povezani z implantacijo sončnega vetra. Ekipa je odkrila, da visokoenergijski elektroni v magnetnem repu povzročajo podobne učinke kot ioni v sončnem vetru.

Ta ugotovitev podpira Lijeve prejšnje raziskave, ki so pokazale, da kisik v magnetnem repu rjavi železo v polarnih območjih Lune. Poudarja globoko povezavo med Zemljo in Luno. Ekipa bo nadaljevala z raziskovanjem plazemskega okolja okoli lune in proučevanjem vsebnosti vode na luninih polih med različnimi fazami luninega prehoda skozi magnetni rep.

Ta raziskava je bistvenega pomena kot del programa Artemis, katerega cilj je vrnitev ljudi na Luno do leta 2026. Odkritja bodo prispevala k boljšemu načrtovanju in pripravi na podaljšane misije na Lunino površino in naprej.

– Space.com (Izvirni članek)