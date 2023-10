Glasno brnenje v Melbournu naj bi šlo za vstop meteorita v atmosfero

Povzetek: Glasno in skrivnostno brnenje, ki je šokiralo prebivalce v predmestju Melbourna, naj bi povzročil meteorit, ki je vstopil v Zemljino atmosfero. Incident, ki se je zgodil v Doreenu, je spodbudil številne domačine, da so posneli videoposnetke in svoje izkušnje delili na družbenih medijih. Medtem ko so nekateri ugibali o astronomskem dogodku, oblasti še niso komentirale njegovega izvora. Znanstvena strokovnjakinja dr. Gail Isles z univerze RMIT je predlagala, da bi lahko šlo za meteor, ki bi bil lahko povezan s tekočim meteorskim dežjem Perzeidov. Omenila pa je tudi možnost, da gre za drobec navigacijske satelitske rakete, izstreljene z ruskega kozmodroma Plesetsk. V podobnem incidentu avgusta so prebivalci Viktorije opazili svetlobno kroglo na nočnem nebu in slišali glasen brnenje, za katerega je avstralska vesoljska agencija pozneje potrdila, da gre za vesoljske odpadke ruske rakete Sojuz-2.

Prebivalce Doreena, predmestja v Melbournu, je v sredo okoli 9. ure presenetil nenaden zvok, podoben eksploziji. Video posnetki, ki so jih posneli prebivalci, so pokazali izbruh svetlobe, ki mu je sledil glasen zvok, podoben eksploziji. Na platformah družbenih medijev so se pojavila ugibanja, ko so prebivalci delili svoje izkušnje in dvomili o vzroku ogromne eksplozije.

Čeprav oblasti še niso podale razlage, je dr. Gail Isles, znanstveni strokovnjak z univerze RMIT, predlagala, da bi zvok lahko pripisali meteorju, ki je vstopil v Zemljino atmosfero. Povezala ga je s tekočim meteorskim dežjem Perzeidov, ki naj bi dosegel svoj vrhunec med prihajajočim vikendom. Vendar pa je dr. Isles priznal tudi možnost, da je razcvet lahko povzročil delček navigacijske satelitske rakete, izstreljene z ruskega kozmodroma Plesetsk.

To ni prvič, da se je v Viktoriji zgodil tak incident. V prejšnjem avgustovskem dogodku so bili prebivalci priča krogli svetlobe, ki je šla skozi nočno nebo in jo spremljal glasen brnenje. Pozneje je avstralska vesoljska agencija potrdila, da so dogodek povzročili vesoljski odpadki ruske rakete Sojuz-2, ki so ponovno vstopili v Zemljino atmosfero.

Viri:

– Neodvisno (virni članek)