Astronavti so med vesoljskim sprehodom naleteli na nenavaden pojav

Med nedavnim vesoljskim sprehodom pred Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) sta se kozmonavta Oleg Kononenko in Nikolai Chub soočila z nepričakovanim in skrivnostnim pojavom. Namen njihovega vesoljskega sprehoda je bil popraviti puščajoči radiator na modulu Nauka, večnamenskem laboratoriju na krovu ISS. Vendar pa jih je tisto, kar so odkrili med pregledom, zmedlo.

Ko je Kononenko skrbno pregledoval ploščo radiatorja, je opazil vrsto lukenj z nenavadno enakomernimi robovi. Videti je bilo, da so bile te luknje izvrtane skozi ploščo in so bile naključno raztresene. Kozmonavti so o najdbi poročali moskovski kontroli misije in navedli, da so bile številne luknje razporejene na kaotičen način.

Poleg nenavadnih lukenj so kozmonavti v bližini radiatorja naleteli tudi na bazen tekoče hladilne tekočine. Tekočina je bila opisana kot rastoča "blod" in jo je bilo treba skrbno zadržati, da bi preprečili kontaminacijo znotraj ISS. Kononenkov privez je postal celo kontaminiran, zaradi česar so ga morali odstraniti v vesolje.

Omenjeni radiator je služil kot rezerva za uravnavanje temperature v modulu Nauka. Da bi odpravili uhajanje, sta Kononenko in Chub zaprla več ventilov, da bi radiator prekinila z dovodom amoniaka. Domneva se, da je "blod" nastal iz ostanka amoniaka, ki je bil moten med procesom zapiranja ventila.

Ruski inženirji bodo zdaj analizirali podatke, ki so jih zbrali kozmonavti, da bi ugotovili vzrok uhajanja in razvili rešitev. Eno od odprtih vprašanj je izvor skrivnostnih lukenj na plošči radiatorja.

Čeprav tovrstni incidenti predstavljajo izziv za astronavte, poudarjajo tudi pomen njihovega dela pri ohranjanju celovitosti in varnosti vesoljske postaje. Ker se raziskovanje in raziskave v vesolju nadaljujejo, je ključnega pomena obravnavanje in razumevanje anomalij, ki se lahko pojavijo, da bi zagotovili dobro počutje astronavtov in uspeh prihodnjih misij.

