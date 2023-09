Skrivnostni utrinki v Venerinih oblakih so morda izgoreli meteorji

By

Raziskovalci že dolgo begajo nad skrivnostnimi bliski svetlobe, ki občasno osvetlijo oblake Venere. Prej so mislili, da je strela, nova študija, objavljena v Journal of Geophysical Research: Planets, predlaga alternativno razlago. Študija nakazuje, da so te skrivnostne luči pravzaprav meteorji, ki gorijo v Venerinem ozračju.

Čeprav je NASA pred tem predlagala, da ima Venera morda več strele kot Zemlja, študija ugotavlja, da je prisotnost strele na Veneri še vedno tema razprav. Strele na Zemlji spremljajo z zaznavanjem naravnih radijskih valov, prejšnje misije na Venero pa so zaznale signale, za katere se domneva, da so strele. Vendar novejše misije, kot sta Nasina Cassini in Parker Solar, niso odkrile radijskih signalov strele.

Namesto strele raziskovalci domnevajo, da so utrinki, opaženi v Venerinih vrtinčastih oblakih, morda posledica razpadanja meteorjev v sovražnem ozračju planeta. Venera ima neverjetno surovo okolje z ekstremnimi temperaturami in gosto, strupeno atmosfero, napolnjeno s superkritičnim ogljikovim dioksidom in oblaki žveplove kisline.

S štetjem števila utrinkov, opaženih na observatoriju Steward in japonskem orbiterju Akatsuki, so raziskovalci ocenili, da se letno zgodi med 10,000 in 100,000 bliskov. Raziskovalci predlagajo, da so ti bliski podobni morebitnim udarcem meteorjev. Edinstvena sestava Venerinega ozračja lahko povzroči, da ognjene krogle iz teh udarcev gorijo dovolj močno, da jih je mogoče zaznati.

Razumevanje teh pojavov je ključnega pomena za načrtovanje prihodnjih misij na Venero, zlasti v luči nedavnih dokazov, ki kažejo na možno vulkansko aktivnost na površju planeta. Če so udari strele zaskrbljujoči, bi bila zaščita potrebna za sonde, ki poskušajo pristati na Veneri, ali tiste, ki dalj časa lebdijo v njeni gosti atmosferi.

Skratka, odkritje, da so skrivnostni utrinki v Venerinih oblakih morda meteorji, ki gorijo, ponuja dragocene vpoglede za prihodnje misije na planet. Medtem ko prisotnost strele ostaja negotova, možnost meteorjev ponuja alternativne razlage za te intrigantne pojave.

Viri:

– Journal of Geophysical Research: Planets