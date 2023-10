Skrivnostni izbruh radijskih valov, zaznan pred 8 milijardami let

Astronomi so prišli do zanimivega odkritja in zaznali hiter radijski izbruh (FRB), ki je potoval neverjetnih 8 milijard let, da je dosegel Zemljo. FRB so intenzivni izbruhi radijskih valov, ki trajajo le milisekunde, njihov izvor pa ostaja neznan. Od odkritja prvega FRB leta 2007 so znanstveniki opazili na stotine teh kozmičnih bliskov, ki izvirajo iz različnih točk v vesolju.

Najnovejši izbruh, imenovan FRB 20220610A, je trajal manj kot milisekundo, vendar je v 30 letih sprostil energijo, enakovredno emisijam našega sonca. Ta izbruh je eden najbolj oddaljenih in energijskih FRB, ki so jih kdaj opazili. Vendar pa je hitre radijske izbruhe težko preučevati zaradi njihovega kratkega trajanja.

Z uporabo niza radijskih teleskopov ASKAP v Avstraliji so raziskovalci lahko natančno določili lokacijo izbruha. Izbruh so izsledili nazaj do skupine galaksij, ki se združujejo, kar se ujema s teorijo, da so FRB morda povezani z magnetarji ali visoko energijskimi objekti, ki so posledica eksplozij zvezd.

Znanstveniki verjamejo, da bi preučevanje hitrih radijskih izbruhov lahko zagotovilo edinstveno metodo za merjenje snovi med galaksijami, ki ostaja neznana. Trenutne ocene mase vesolja se ne ujemajo, kar kaže na manjkajočo snov. Ionizirani material, ki ga zaznajo hitri radijski izbruhi, lahko pomaga pri merjenju količine stvari med galaksijami in osvetli to manjkajočo snov.

To metodo uporabe hitrih radijskih izbruhov za odkrivanje manjkajoče snovi je prvotno predlagal avstralski astronom Jean-Pierre Macquart leta 2020. Meritve, opravljene v tej študiji, potrjujejo »Macquartovo razmerje«, ki kaže, da dlje ko je hiter radijski izbruh oddaljen, tem več difuznega plina, ki ga razkriva med galaksijami.

Doslej je bilo skoraj 50 hitrih radijskih izbruhov izsledenih do njihovih izvornih točk, približno polovica jih je bila zaznana s teleskopom ASKAP. Znanstveniki upajo, da bodo prihodnji radijski teleskopi v izdelavi omogočili zaznavanje več tisoč hitrih radijskih izbruhov, kar nam bo pomagalo bolje razumeti strukturo vesolja.

Študija hitrih radijskih izbruhov ne zagotavlja le vpogleda v te kozmične pojave, ampak odpira tudi nove možnosti za odgovore na velika vprašanja o kozmologiji.

