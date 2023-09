NASA zaključila poskus pridobivanja kisika na Marsu

By

NASA je nedavno objavila zaključek Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), eksperimenta, namenjenega pridobivanju kisika iz atmosfere Marsa. MOXIE, ki so ga ustvarili inženirji in znanstveniki z MIT, je bil v svojem času na rdečem planetu zagnan 16-krat in proizvedel skupno 122 gramov kisika. Njegova najvišja stopnja proizvodnje je bila 12 gramov na uro, kar je preseglo Nasine prvotne cilje. Vendar pa kljub uspehu ni načrtov za MOXIE 2.0.

Postopek, ki ga je uporabil MOXIE, je vključeval filtriranje vhodnega zraka za odstranitev prahu ter njegovo nato stiskanje in segrevanje na 800 °C (1,470 °F). Pri tej temperaturi bi lahko iz ogljikovega dioksida v Marsovi atmosferi pridobili kisik. Ekstrahirani kisik je bil nato testiran, preden so ga spustili nazaj v ozračje. Trajalo je dve uri, da se je enota segrela, preden se je lahko začel postopek ekstrakcije.

MOXIE je bil edinstven dodatek k roverju Perseverance, saj je bil namenjen podpiranju človeškega raziskovanja Marsa. Pokazalo je, da je možno, da posadka preživi na Marsu in se vrne domov z uporabo virov, ki so na voljo na površju. Koncept uporabe virov na kraju samem (ISRU) je tema, ki jo Nasa in njeni partnerji zelo zanimajo, saj raziskujejo možnosti dolgoročnejših misij.

Kisik, ki ga proizvaja MOXIE, ima različne možnosti uporabe, najpomembnejša pa je njegova uporaba kot pogonsko gorivo za rakete. Vendar bi bile za ta namen potrebne znatne količine. Kljub uspehu eksperimenta in znanju, pridobljenem z njim, trenutno ni načrtov za razvoj MOXIE 2.0. Namesto tega bo Nasin naslednji korak vključeval razvoj celovitega sistema, ki vključuje generator kisika, podoben MOXIE, ter metodo za utekočinjenje in shranjevanje ustvarjenega kisika.

