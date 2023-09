Parazit nadzoruje vedenje mravelj s temperaturnim stikalom

Raziskovalci na Univerzi v Kopenhagnu so odkrili, da ima suličasta jetrna metlja, parazitski črv, ki okuži mravlje, edinstveno stikalo za vklop/izklop, ki spremeni vedenje svojega gostitelja. Stikalo se aktivira s temperaturo, pri čemer parazitski črv manipulira z vedenjem mravlje le, ko je temperatura nizka. Študija, objavljena v reviji Behavioural Ecology, osvetljuje kompleksen odnos med paraziti in njihovimi gostitelji.

Paraziti, ki nadzorujejo in manipulirajo z vedenjem svojih gostiteljev, so v naravi dobro znani. Cordyceps, družina zombificirajočih parazitskih gliv, je odličen primer. Te glive okužijo različne vrste žuželk, spremenijo njihovo vedenje in na koncu povzročijo lastno razmnoževanje. Suličasta jetrna metlja ima podobno sposobnost manipuliranja s svojim gostiteljem, vendar ta nova raziskava razkriva pomen temperature pri aktiviranju tega vedenja.

Ko jetrni metljaj okuži mravlje, se jih večina skrije v mravljin trebuh, zaščiten s kapsulo. En jetrni metljaj se pritrdi na mravljine možgane in mravljo prisili, da svoje mandibule stisne na vrh trave. To postavi mravljo na način, da je bolj verjetno, da jo bodo pojedli sesalci na paši. Zaščitna kapsula se raztopi v črevesju novega gostitelja in jetrni metljaji se prebijejo do jeter. Metulj, pritrjen na mravljine možgane, se žrtvuje in koristi drugim zajedavcem.

Preživeli jetrni metljaji se hranijo z gostiteljevo krvjo, postanejo odrasli in odložijo jajca. Ta jajčeca se izločijo z gostiteljevimi iztrebki, ki jih polži zaužijejo. Polži nato izkašljajo ličinke skupaj s sluzjo, pritegnejo mravlje, ki zaužijejo ličinke, in nadaljujejo cikel.

Prejšnje laboratorijske študije enega od raziskovalcev, Briana Lunda Fredensborga, so pokazale, da je manj verjetno, da bodo okužene mravlje ugriznile list pri višjih temperaturah. Da bi to dodatno raziskali, so raziskovalci opazovali okužene mravlje v naravi, medtem ko so spremljali temperaturo in vlažnost. Rezultati so potrdili laboratorijske izsledke in pokazali, da je večja verjetnost, da se bodo okužene mravlje pri nižjih temperaturah pritrdile na vrh trave in sprostile ugriz, ko se bodo temperature dvignile.

Razumevanje, kako paraziti manipulirajo s svojimi gostitelji, je ključnega pomena za razumevanje biotske raznovrstnosti in zapletenih odnosov med vrstami. Ta raziskava poudarja pomen temperature pri sprožanju takšnih manipulacij in zagotavlja nov vpogled v vedenje parazitiranih mravelj v njihovih naravnih habitatih.

Opredelitve:

– Lancet jetrni metljaj: parazitski črv, ki okuži različne gostitelje, vključno s polži, mravljami in pašnimi sesalci.

– Parazitizem: odnos med dvema organizmoma, kjer ima eden korist na račun drugega.

– Behavioral Ecology: znanstvena revija, ki objavlja raziskave o vedenju živali v povezavi z njihovim okoljem.

Vir: Univerza v Kopenhagnu