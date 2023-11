Nov članek: Potencial za razmnoževanje v vesolju, raziskan s študijo zarodkov

Znanstveniki iz Centra za napredno biotehnologijo Univerze Yamanashi in Japonske vesoljske agencije (JAXA) so izvedli revolucionarno študijo o Mednarodni vesoljski postaji (ISS), ki je razkrila potencial za človeško razmnoževanje v vesolju. Prejšnje izvedene raziskave so vključevale rast mišjih zarodkov v mikrogravitacijskem okolju ISS, kar je dalo pozitivne rezultate.

V tej prvi študiji te vrste so bili zamrznjeni mišji zarodki prepeljani na ISS z raketo avgusta 2021. Ko so prispeli na postajo, so bili zarodki odmrznjeni s pomočjo specializirane naprave in postavljeni v ustrezne pogoje za razvoj. Presenetljivo je, da so zarodki v štiridnevnem obdobju normalno rasli in napredovali v blastociste, ki so vitalne celice, ki se kasneje razvijejo v plod in placento.

Analiza, opravljena na blastocistah po njihovi vrnitvi na Zemljo, ni pokazala bistvenih sprememb DNK in genov, kar potrjuje idejo, da mikrogravitacija nima bistvenega vpliva na normalen razvoj zarodkov sesalcev. Te prelomne ugotovitve so bile podrobno opisane v znanstveni reviji iScience in poudarjajo izvedljivost življenja sesalcev, ki preživi in ​​uspeva v vesolju.

Predstavniki univerze Yamanashi in nacionalnega raziskovalnega inštituta Riken so skupaj izrazili svoje navdušenje in izjavili, da je ta študija prva, ki dokazuje potencial sesalcev za uspevanje v vesolju. Uspešna kultivacija zarodkov sesalcev v zgodnji fazi v popolnem mikrogravitacijskem okolju ISS utira pot nadaljnjim raziskavam, vključno s presaditvijo blastocist v miši. Namen tega koraka je preveriti, ali pride do zdravih porodov, in potrditi sposobnost preživetja teh zarodkov.

Posledice te raziskave presegajo znanstveno radovednost. Medtem ko vesoljske agencije, vključno z NASO, gledajo na prihodnje misije na Luno in Mars, postaja razumevanje izvedljivosti razmnoževanja v vesolju vse bolj pomembno. Program Artemis, ki ga je sprožila NASA, se osredotoča na pošiljanje ljudi nazaj na Luno, da pridobijo kritično znanje za trajnostno življenje in kolonizacijo na drugih nebesnih telesih. Navsezadnje lahko te tekoče raziskave prispevajo bistvene vpoglede k dolgoročnemu raziskovanju vesolja in možnosti za človeško kolonizacijo v prihodnosti.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je glavna ugotovitev študije, ki so jo izvedli japonski znanstveniki?

O: Študija, ki so jo izvedli japonski znanstveniki, je pokazala, da so se mišji zarodki, vzgojeni v mikrogravitacijskem okolju Mednarodne vesoljske postaje, normalno razvili, kar kaže na možnost razmnoževanja v vesolju.

V: Kako so bili zarodki prepeljani na Mednarodno vesoljsko postajo?

O: Zamrznjene mišje zarodke so prepeljali na ISS z raketo.

V: Kaj so blastociste?

O: Blastociste so ključna stopnja zgodnjega razvoja zarodka in vsebujejo celice, ki se pozneje razvijejo v plod in placento.

V: Ali so bile opažene kakšne pomembne spremembe v DNK in genih blastocist?

O: V DNK in genih blastocist po njihovi vrnitvi na Zemljo niso opazili bistvenih sprememb.

V: Zakaj je ta raziskava pomembna?

O: Ta raziskava je pomembna za prihodnje misije raziskovanja vesolja in kolonizacije, saj osvetljuje možnost razmnoževanja v vesolju in dolgoročno sposobnost preživetja sesalcev v mikrogravitacijskem okolju.