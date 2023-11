Nova študija razkriva potencial za razmnoževanje v vesolju

Mišje zarodke so uspešno gojili in razvijali na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), kar daje upanje in vpogled v možnost človeške reprodukcije v vesolju. Japonski znanstveniki, ki jih vodi profesor Teruhiko Wakayama iz naprednega biotehnološkega centra Univerze Yamanashi, so v sodelovanju z Japonsko vesoljsko agencijo (JAXA) izvedli revolucionarno raziskavo, ki je vključevala pošiljanje zamrznjenih mišjih zarodkov na ISS.

S pomočjo posebej zasnovane naprave so astronavti na krovu ISS odmrznili zarodke in jih gojili štiri dni. Presenetljivo je, da so se zarodki normalno razvili v pogojih mikrogravitacije in napredovali v blastociste, ki so celice, ki se naprej razvijejo v plod in placento. Ta izjemna ugotovitev nakazuje, da gravitacija nima bistvenega vpliva na razvoj zarodka.

V svoji obsežni študiji, objavljeni v znanstveni reviji iScience, raziskovalci niso poročali o bistvenih spremembah v DNK in genih blastocist, ki so jih analizirali po vrnitvi na Zemljo. Sodelovanje med Univerzo Yamanashi in nacionalnim raziskovalnim inštitutom Riken je študijo označilo za prvi poskus na svetu, v katerem so zarodke sesalcev v zgodnji fazi gojili pod popolno mikrogravitacijo na ISS. Nadalje so to pozdravili kot prvo raziskavo v zgodovini, ki kaže, da bi lahko sesalci, vključno z ljudmi, potencialno uspevali v vesolju.

Čeprav ta študija predstavlja pomemben mejnik, so potrebne nadaljnje raziskave za potrditev normalnosti blastocist. Prihodnji poskusi bodo vključevali presaditev blastocist, gojenih v mikrogravitacijskem okolju ISS, v miši, da bi ocenili njihovo sposobnost rojevanja. Uspešno rojstvo zdravih miši bi utrdilo to prelomno odkritje.

Posledice te študije presegajo reproduktivne možnosti v vesolju. Ta raziskava ima velik potencial za prihodnje misije raziskovanja vesolja in kolonizacije. Nasin program Artemis, katerega cilj je vrniti ljudi na Luno in sčasoma utreti pot potovanju na Mars, bi lahko imel veliko koristi od tega znanja v smislu dolgoročnega bivanja in zagotavljanja preživetja prihodnjih generacij.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

V: Ali se lahko ljudje razmnožujejo v vesolju?

O: Čeprav je nedavna študija vključevala mišje zarodke, odpira možnost, da bi bilo razmnoževanje v vesolju izvedljivo tudi za ljudi.

V: Kako so bili mišji zarodki vzgojeni v vesolju?

O: Zarodke so poslali zamrznjene na Mednarodno vesoljsko postajo, nato pa jih štiri dni odmrznili in gojili s pomočjo posebne naprave.

V: Ali je imela gravitacija kakšen pomemben vpliv na razvoj zarodka?

O: Presenetljivo je, da so se zarodki normalno razvijali v pogojih mikrogravitacije in da v njihovi DNK in genih ni bilo opaznih bistvenih sprememb.

V: Kakšen je pomen te raziskave?

O: Ta študija pomeni prelomni mejnik, ki kaže, da bi lahko sesalci, vključno z ljudmi, lahko uspevali v vesolju. Poleg tega imajo ugotovitve posledice za prihodnje misije raziskovanja vesolja in prizadevanja za kolonizacijo.

V: Kateri so naslednji koraki te raziskave?

O: Naslednja faza vključuje presaditev blastocist, gojenih v vesolju, v miši, da ugotovimo, ali lahko rodijo zdrave potomce. Ta korak bo dodatno potrdil normalen razvoj zarodkov.