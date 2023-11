Zarodki so se uspešno razvili v vesolju in odpirajo možnosti za razmnoževanje izven Zemlje

V prelomni študiji so japonski znanstveniki dosegli pomemben mejnik v raziskovanju vesolja: gojili mišje zarodke na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) in bili priča njihovemu normalnemu razvoju. To odkritje ima pomembne posledice, saj nakazuje, da bi lahko bila reprodukcija v vesolju možnost za ljudi v prihodnosti.

Raziskovalci so pod vodstvom profesorja Teruhika Wakayame iz naprednega biotehnološkega centra Univerze Yamanashi in ekipe iz Japonske vesoljske agencije (JAXA) avgusta 2021 poslali zamrznjene mišje zarodke z raketo na ISS. Ko so bili v vesolju, so astronavti uspešno odmrznili zarodke v zgodnji fazi s pomočjo posebej zasnovane naprave in jim omogočila, da so na postaji rasli štiri dni.

V nasprotju s pričakovanji so se zarodki normalno razvijali v pogojih mikrogravitacije in napredovali v blastociste – kritično stopnjo, kjer se celice diferencirajo v plod in placento. Te ugotovitve so bile objavljene na spletu v znanstveni reviji iScience in poudarjajo, da gravitacija ni imela pomembnega vpliva na razvoj zarodkov.

Poleg tega so raziskovalci pregledali stanje DNK in genov v blastocistah po njihovi vrnitvi na Zemljo. Presenetljivo ni bilo bistvenih sprememb, kar kaže, da vesoljsko okolje ni negativno vplivalo na genetski material zarodkov. To odkritje podpira argument, da dolgotrajna vesoljska potovanja in celo potencialna kolonizacija drugih planetov morda ne ovirajo človeške reprodukcije.

Ko se podajamo naprej v vesolje in raziskujemo možnost ustanovitve človeških kolonij na drugih nebesnih telesih, postaja razumevanje razmnoževanja v mikrogravitacijskih okoljih ključnega pomena. Medtem ko ta študija zagotavlja spodbuden dokaz koncepta, je pomembno opozoriti, da ostajajo pomembni izzivi, preden lahko človeška reprodukcija v vesolju postane resničnost.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj so japonski znanstveniki dosegli v svoji študiji?

O: Japonski znanstveniki so na ISS gojili mišje zarodke in opazovali njihov normalen razvoj, kar kaže na možnost človeške reprodukcije v vesolju.

V: Ali so pogoji mikrogravitacije vplivali na razvoj zarodkov?

O: Ne, zarodki so se normalno razvijali v pogojih mikrogravitacije in ni bilo bistvenih sprememb v njihovi DNK in genih.

V: Kakšne so posledice te študije?

O: Te ugotovitve kažejo, da bi bilo razmnoževanje v vesolju možno za ljudi, kar ima pomembne posledice za dolgotrajna vesoljska potovanja in možno kolonizacijo drugih nebesnih teles.