Nastanek Lune: vpogled v starodavno preteklost Zemlje

Nedavna raziskava, objavljena v Geochemical Perspectives Letters, je osvetlila nastanek Zemljine Lune. Z analizo kristalov, ki so jih z Lune prinesli astronavti Apolla 17, so znanstveniki ugotovili, da je Luna stara najmanj 4.46 milijarde let – približno 40 milijonov let starejša, kot so domnevali doslej.

Vodilna avtorica študije, Jennika Greer z Univerze v Glasgowu, pojasnjuje, da sta raziskovalno skupino pristopila Bidong Zhang in Audrey Bouvier, da bi pridobili razumevanje luninih vzorcev na nanometru. S preučevanjem drobnih kristalov, ki so se razvili pred milijardami let, so raziskovalci lahko določili datum nastanka Lune natančneje kot kdaj koli prej.

Ko je ogromen asteroid trčil v Zemljo v zgodnjih fazah nastajanja Osončja, je povzročil taljenje skale, ki je kasneje postala Lunina površina. To je pomenilo, da kristali cirkona, ki nastanejo pod določenimi pogoji, ne morejo obstajati na staljeni površini Lune. Vsi kristali, ki jih danes najdemo na Luni, so se morali razviti po ohlajanju tega oceana lunine magme.

Z uporabo tehnike, imenovane tomografija atomske sonde, so raziskovalci lahko analizirali kristale cirkona atom za atomom. Ta preiskava je razkrila število atomov, ki so bili podvrženi radioaktivnemu razpadu znotraj kristalov. S preučevanjem razmerja različnih izotopov svinca so znanstveniki izračunali, da je starost Lune približno 4.46 milijarde let.

Razumevanje starosti Lune je ključnega pomena, saj ima ključno vlogo v našem planetarnem sistemu. Stabilizira Zemljino rotacijsko os, ustvarja plimovanje in določa trajanje naših dni. Brez Lune bi bilo življenje na Zemlji drastično drugačno. Ta nova raziskava služi kot dragocen kos sestavljanke v našem prizadevanju za boljše razumevanje zgodovine našega naravnega sveta.

