Vpliv mestnega hrupa na pige tamarinke in njihovo komunikacijo

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z Universidade Federal do Amazonas in Anglia Ruskin University (ARU), je razkrila, kako kritično ogrožene pege tamarinke prilagajajo svoje komunikacijske tehnike kot odgovor na hrup, ki ga povzroči človek. Te opice, ki izvirajo iz majhnega območja v osrednji Braziliji, se za komunikacijo zanašajo predvsem na glasovne zvoke in vonjave, zdaj pa se soočajo z izzivom prilagajanja mestnemu okolju.

Raziskovalna skupina je opazovala devet skupin divjih pegastih tamarinov in spremljala njihovo vedenje v obdobju 10 dni. Glavni vir človeškega hrupa v njihovem habitatu je bil cestni promet, vendar so hrup letal, obiskovalcev parka in vojaške operacije prav tako prispevali k skupni ravni hrupa.

Študija je odkrila povezavo med povečanjem mestnega hrupa in pogostostjo vonjav med opicami. Ker njihovo glasovno komunikacijo ovira hrup, se opice pri prenašanju sporočil bolj zanašajo na oznake vonja.

Pegasti tamarini uporabljajo različne vonjave za različne namene, vključno z informacijami o ozemlju in razmnoževanju. Ta evolucijska prilagoditev jim omogoča komunikacijo v daljšem obdobju. Vendar pa morda ne bo tako učinkovito kot glasovni klici, zlasti ker postane njihov habitat zaradi urbanizacije razdrobljen.

Dr. Jacob Dunn, izredni profesor za evolucijsko biologijo na ARU, je poudaril, da so človeške dejavnosti bistveno spremenile akustične pokrajine, na katere so bile številne vrste prvotno prilagojene. Porast označevanja z vonjem med pegastimi tamarini naj bi bila prilagodljiva prilagoditev tem spremembam v njihovem okolju.

Ta raziskava osvetljuje vedenjske spremembe živali v urbanih okoljih in poudarja možne izzive, s katerimi se soočajo kritično ogrožene vrste, kot je pegi tamarin. Potrebne so nadaljnje študije, da bi razumeli, kako mestni hrup vpliva na druge vidike njihovega vedenja in splošnega preživetja.

Viri:

– Študija, ki so jo izvedli raziskovalci z Universidade Federal do Amazonas in Anglia Ruskin University (ARU)

– Objavljeno v reviji Ethology Ecology & Evolution

– Financiranje National Geographic Society, Rufford Foundation, Primate Action Fund in International Primatology Society