Opice pogosteje uporabljajo oznake za vonj, da nadomestijo hrup, ki ga povzroča človek

Nova študija je pokazala, da pegi tamarini povečajo uporabo dišavnih oznak za kompenzacijo človeškega hrupa. Pegasti tamarin je primatska vrsta, ki jo najdemo v osrednji Braziliji, vendar urbana okolja vse bolj posegajo v njegov življenjski prostor. Študija, ki so jo izvedli raziskovalci z Universidade Federal do Amazonas in Anglia Ruskin University, je uporabila radijsko sledenje za opazovanje vedenja devetih ločenih skupin divjih pegastih tamarinov. Raziskovalci so ugotovili, da se je pogostost označevanja z vonjem povečala v skladu z ravnmi hrupa, ki ga povzročajo cestni promet, letala, obiskovalci parkov in vojaške dejavnosti. To nakazuje, da se opice bolj zanašajo na označevanje z vonjem, ko postane njihova glasovna komunikacija manj učinkovita zaradi človeškega hrupa.

Komunikacija je ključnega pomena za preživetje vrste in pegi tamarini uporabljajo označevanje vonja za posredovanje informacij o razmnoževanju in ozemlju. Vodja študije, Tainara Sobroza, pojasnjuje, da je veliko vrst odvisnih od zvočnih signalov za bistvene informacije, kot so privlačnost partnerja, iskanje hrane in opozorila pred plenilci. Raziskave kažejo, da urbanizacija in povečana raven hrupa vplivata na komunikacijo tamarinov. Ker urbana krajina prodira vse bolj v njihovo ozemlje, postaja označevanje z vonjem vse bolj razširjeno kot komunikacijsko sredstvo.

Soavtor dr. Jacob Dunn ugotavlja, da so ljudje v zvočno pokrajino živali vnesli dodatne dražljaje in tako preglasili naravne zvoke. Večja uporaba označevanja z vonjem pri pegastih tamarinih velja za prožen odziv na to okoljsko spremembo. Vendar za razliko od glasovnih klicev oznake vonja niso učinkovite za komunikacijo na dolge razdalje. Ker habitat tamarinov postaja vse bolj razdrobljen in skupine postajajo bolj izolirane, bi lahko imela ta prilagoditev škodljiv vpliv na vrsto, ki je že v kritično ogroženem stanju.

Na splošno študija poudarja načine, na katere živali prilagajajo svoje vedenje kot odgovor na spremembe v okolju, ki jih povzroči človek. Razumevanje teh prilagoditev je ključnega pomena za prizadevanja za ohranjanje in zagotavljanje preživetja ogroženih vrst.

vir:

– Tainara V. Sobroza et al, Ali pegi tamarini povečajo zaznamovanje vonja kot odziv na mestni hrup?, Ethology Ecology & Evolution