Potencialne koristi terapije z molekularnim vodikom (H2) v humani medicini

By

Področje terapije z molekularnim vodikom (H2), čeprav javnosti dokaj neznano, pridobiva pozornost kot možen pristop k zdravljenju različnih zdravstvenih stanj ljudi. Molecular Hydrogen Institute (MHI), neprofitna organizacija, namenjena znanstvenim raziskavam, zagotavlja informacije o terapevtskem potencialu terapije s H2. Medtem ko so raziskave na tem področju še v zgodnjih fazah, je bilo na to temo objavljenih več kot 1,000 člankov, ki se osredotočajo predvsem na celične kulture in živalske modele. Vendar so za potrditev njegove učinkovitosti v medicinski praksi potrebna obsežnejša preskušanja na ljudeh.

Glede na strokovno pregledano raziskavo je terapija s H2 obetavna v boju proti 10 najsmrtonosnejšim boleznim, ki jih je identificiral Ameriški center za nadzor bolezni. Dokazal je tudi terapevtski potencial pri več kot 170 modelih bolezni, ki prizadenejo različne organe v telesu, ne da bi povzročil kronične toksične stranske učinke. Pomembno je, da je ameriška uprava za hrano in zdravila potrdila, da je terapija varna.

Razpon stanj, ki jim lahko koristi terapija s H2, je obsežen, vključno s presnovnim sindromom, sladkorno boleznijo, Parkinsonovo boleznijo, revmatoidnim artritisom, celjenjem ran, kognitivnimi motnjami in atletsko uspešnostjo, med drugim. Zanimivo je, da bakterije, ki živijo v človeškem črevesju, naravno proizvajajo vodik, ki ima znane ugodne učinke na zdravje.

Vodik obstaja v obliki molekularnega vodikovega plina (H2), kjer sta dva atoma vodika povezana skupaj. Pri terapiji s H2 se vodik, ki nastane z elektrolizo, običajno daje z vdihavanjem ali pitjem. Molekule vodika lahko zaradi svoje majhnosti in nepolarnosti zlahka prodrejo v telesne celice in izvajajo svoje učinke na različne subcelične dele.

Eden od predlaganih mehanizmov, prek katerih H2 izvaja svoje koristi, je njegova vloga selektivnega antioksidanta. Raziskave, izvedene leta 2007, so pokazale, da ima dajanje vodikovega plina podganam, ki doživljajo poškodbe zaradi stresa, terapevtske učinke z zmanjšanjem oksidativnega stresa. Oksidativni stres se pojavi, ko prosti radikali, visoko reaktivne molekule z nesparjenimi elektroni, povzročijo poškodbe bistvenih celičnih komponent. H2 lahko nevtralizira te nevarne proste radikale in tako prepreči celične poškodbe in disfunkcijo.

Medtem ko so potrebne nadaljnje raziskave za popolno razumevanje uporabe terapije s H2 v humani medicini, zgodnje študije kažejo, da ima potencial za lajšanje številnih človeških bolezni. Klinika H2 v Bishopstownu v Corku, ki jo je ustanovil osteopat Noel O'Connor, je poročala o ugodnih rezultatih pri stanjih, kot so revmatoidni artritis, nevropatija, alergije, kronične kožne bolezni in dolgotrajni covid. Vendar pa je bistveno opozoriti, da terapija s H2 ni zajamčena rešitev, saj je 27 odstotkov bolnikov poročalo o majhnih ali nobenih koristih.

Skratka, terapija H2 je obetavna kot potencialni pristop k zdravljenju različnih zdravstvenih stanj ljudi. Za določitev njegove natančne uporabnosti in optimizacijo njegove uporabe v medicinski praksi so potrebne nadaljnje raziskave in klinična preskušanja.

Viri:

– Inštitut za molekularni vodik (MHI) – https://www.molecularhydrogeninstitute.com/

– Ameriška uprava za hrano in zdravila – https://www.fda.gov/