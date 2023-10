Nov univerzalni naravni zakon: evolucija velja za vse kompleksne sisteme

Skupina znanstvenikov in filozofov je predstavila prelomen koncept, ki ga imenujejo "manjkajoči zakon narave". Trdijo, da evolucija ni omejena na biološko življenje, temveč je temeljni proces, ki velja za vse kompleksne sisteme v vesolju, od nebesnih teles do atomskih struktur. Ekipa predlaga "Zakon povečanja funkcionalnih informacij", ki navaja, da se bo vsak sistem, živ ali neživ, razvil, če bodo različne konfiguracije podvržene izbiri na podlagi funkcionalnosti.

Raziskovalci identificirajo tri ključne značilnosti razvijajočih se sistemov: množico komponent, raznolikost ureditev in izbor za funkcijo. Predlagajo, da so te značilnosti skupne kompleksnim razvijajočim se sistemom na različnih področjih.

Ključ do tega univerzalnega zakona narave je v konceptu »izbora za funkcijo«. Raziskovalci širijo Darwinovo teorijo naravne selekcije in kategorizirajo funkcijo v tri različne vrste: stabilnost, dinamična obstojnost in novost. Funkcija ni več omejena na lastnosti preživetja, ampak vključuje atribute, ki prispevajo k stalnemu obstoju, diverzifikaciji in kompleksnosti sistema.

Študija to teorijo ilustrira s primeri iz biološkega in nebiološkega konteksta. Poudarja evolucijsko popotovanje življenja na Zemlji, od nastanka fotosinteze do razvoja kompleksnega vedenja. Vendar koncept evolucije presega organsko življenje. Kraljestvo mineralov, na primer, kaže svojo lastno evolucijsko pot, kjer so preproste mineralne konfiguracije sčasoma povzročile vse bolj zapletene.

Poleg tega same zvezde predstavljajo evolucijski čudež, saj tvorijo težje elemente, kar prispeva k kemični raznolikosti in kompleksnosti vesolja.

Raziskava poudarja, da je darvinistična evolucija poseben primer znotraj tega širšega naravnega pojava. Nakazuje, da načela, ki poganjajo raznolikost življenja na Zemlji, veljajo tudi za nežive sisteme.

Ta študija, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences, je skupni trud, ki vključuje znanstvenike iz različnih disciplin. S prepoznavanjem univerzalne težnje kompleksnih sistemov po ustvarjanju novosti, stabilnosti in dinamične obstojnosti ta raziskava na novo opredeljuje naše razumevanje evolucije kot inherentne značilnosti našega nenehno razvijajočega se vesolja.

