Pogled v medicinske raziskave na Mednarodni vesoljski postaji

VESOLJSKI CENTER KENNEDY, Florida, 30. oktober 2023 /PRNewswire/ — Prihajajoča misija SpaceX 29th Commercial Resupply Services na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) bo izstreljena 5. novembra 2023 s ciljem napredka medicinskih raziskav in potencialno iskanje novih načinov za preprečevanje in zdravljenje bolezni tako na Zemlji kot v vesolju.

Več koristnih tovorov, ki jih sponzorira ISS National Laboratory®, bo na krovu misije, ki bo pokrivalo vrsto tem od mikrobov in proizvodnje melanina do možganskih organoidov in dostave zdravil skozi sluz. Cilj vsake preiskave je prinesti vrednost človeštvu in spodbuditi komercialne priložnosti v nizki zemeljski orbiti.

Naval Research Laboratory bo raziskoval, kako mikrogravitacija vpliva na obnašanje mikrobov pri proizvodnji melanina. Študija bo raziskala potencial mikrogravitacije in kozmičnega sevanja pri proizvodnji novih variant melanina, ki jih je mogoče uporabiti za razvoj novih biomaterialov.

Boeing bo izvajal teste protimikrobnega polimernega površinskega premaza, da bi ocenil njegovo učinkovitost proti mikrobom na več lokacijah znotraj ISS. Rezultati lahko ponudijo vpogled v ublažitev tveganja okužbe med prihodnjimi vesoljskimi misijami in na vesoljskih platformah.

Ameriška nacionalna znanstvena fundacija (NSF) sodeluje z nacionalnim laboratorijem ISS s financiranjem dveh biotehnoloških raziskav. Kalifornijska univerza v Santa Barbari želi razumeti vlogo sluzi v človeških dihalnih poteh in kako vpliva na dostavo zdravil v pljuča. Študija bo uporabila cevke, prevlečene z gelom, za opazovanje transporta tekočih zamaškov skozi dihalne poti, kar bi lahko izboljšalo modele dostave zdravil in terapije za sindrom dihalne stiske pri dojenčkih. Raziskovalci na Univerzi v Kaliforniji v San Franciscu se bodo osredotočili na staranje imunskega sistema in regenerativne sposobnosti jetrnih celic z uporabo 3D-čipov imunskega jetrnega tkiva. Ta raziskava lahko vodi do posegov, ki lahko upočasnijo staranje in izboljšajo celjenje jeter pri bolnikih na Zemlji.

Kalifornijska univerza v San Diegu bo raziskala učinke mikrogravitacije na možganske organoide, pridobljene iz izvornih celic, da bi pridobila vpogled v pospešeno staranje v vesolju in kognitivni upad. Ugotovitve bi lahko prispevale k boljšemu razumevanju nevroloških stanj, kot sta demenca in Alzheimerjeva bolezen, ter potencialno odprle vrata novim načinom zdravljenja.

Redwire Space, ugledna osebnost pri razvoju vesoljskih objektov, bo uporabila svoj farmacevtski laboratorij v vesolju za izvajanje poskusov rasti kristalov beljakovin z uporabo mikrogravitacije. Odsotnost gravitacije omogoča, da kristali rastejo večje in bolj enakomerno, kar lahko izboljša terapevtiko za bolnike. Ta objekt bo odprt za znanost o življenju za nadaljnje preiskave, ko bo v celoti deloval.

Ta prelomna vprašanja bodo predstavljena na spletnem seminarju, ki ga gostita Nacionalni laboratorij ISS ​​in NASA, člani medijev pa so vabljeni, da med sejo postavljajo vprašanja. V prihodnjih dneh bodo objavljena številna sporočila za javnost, ki bodo poudarjala projekte, ki bodo v okviru te misije izstreljeni na vesoljskem plovilu SpaceX Dragon.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšen je namen misije SpaceX 29th Commercial Resupply Services?

O: Namen misije je pospešiti medicinske raziskave in potencialno odkriti nove načine za preprečevanje in zdravljenje bolezni tako na Zemlji kot v vesolju.

V: Katere tovore sponzorira Nacionalni laboratorij ISS?

O: Preiskave pokrivajo široko paleto tem, kot so proizvodnja melanina, protimikrobne površinske prevleke, vloga sluzi pri dostavi zdravil, staranje imunskega sistema in možganski organoidi.

V: Kako lahko te ugotovitve koristijo človeštvu?

O: Ugotovitve raziskave lahko vodijo do izboljšanih metod dostave zdravil, zdravljenja nevroloških stanj in izboljšanih terapevtikov.

V: Kdaj bo potekal spletni seminar, na katerem bodo predstavljene preiskave?

O: Spletni seminar bo potekal 31. oktobra 2023 ob 1 EDT.

V: Ali lahko dostopam do fotografij visoke ločljivosti, povezanih s temi preiskavami?

O: Da, fotografije visoke ločljivosti lahko prenesete z obiska spletnega mesta ISS National Lab.