Nova študija kaže potencialno rešitev za okužbo z mikrobi na Mednarodni vesoljski postaji

Nedavna študija, izvedena na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), je razkrila možno rešitev za nenehni problem okužbe z mikrobi. Mikrobi, ki jih astronavti in tovor nosijo na ISS, lahko tvorijo prezimovalne rove, znane kot biofilmi. Ti biofilmi predstavljajo nevarnost za zdravje astronavtov in lahko poškodujejo opremo na postaji. Vendar pa je zdravljenje, ki vključuje lubrikant na osnovi silicija, pokazalo obetavne rezultate pri preprečevanju nastajanja biofilma.

Biofilmi so kompleksne matrice celic, ki jih proizvajajo mikrobi, in jih je mogoče najti na različnih površinah ISS, vključno z vesoljskimi oblekami in vodnimi sistemi. Medtem ko so nekateri mikrobi neškodljivi ali celo koristni, se lahko škodljivi izognejo obrambnemu sistemu telesa in povzročijo poškodbe tkiva. Ti škodljivi mikrobi so zaščiteni z biofilmi, ki jih ustvarijo, kar jim omogoča, da ostanejo v mirovanju in se izognejo odkrivanju.

Mazivo na osnovi silicija je bilo prvič preizkušeno na Zemlji in izkazalo se je za učinkovito pri preprečevanju nastajanja biofilma. V poskusu ISS so astronavti površinske materiale obdelali z mazivom in jih izpostavili bakteriji Pseudomonas aeruginosa. Po treh dneh inkubacije na postaji so testi pokazali, da je mazivo preprečilo nabiranje bakterij na površinah.

To odkritje je še posebej pomembno za dolgotrajne vesoljske misije na Luno in Mars, kjer takojšnje prejemanje rezervnih delov ali vrnitev posadke na Zemljo nista mogoča. Iskanje rešitev za ublažitev okužbe z mikrobi je ključnega pomena za ohranjanje zdravja astronavtov in zagotavljanje delovanja opreme.

Poleg uporabe v vesolju lahko ta raziskava vpliva tudi na ohranjanje čistih medicinskih naprav in zmanjšanje korozije, ki jo povzročajo mikrobi, v panogah, kot sta proizvodnja nafte in plina. Preprečevanje nastajanja biofilma lahko pomaga zmanjšati tveganje okvare opreme in nevarnega razlitja nafte.

Ta študija je bila objavljena v reviji npj Microgravity 16. avgusta 2021.

Viri:

– Izvorni članek: Nepovezan vir

– Opredelitev biofilmov: »Biofilm je plast mikroorganizmov, vključno z bakterijami, ki se pritrdi na površino in proizvaja zaščitno matrico, imenovano zunajcelična polimerna snov (EPS).« (Vir: Study.com)

– Opredelitev mikrobov: "Mikrobi so mikroorganizmi, kot so bakterije, virusi, glive in protozoji, ki so premajhni, da bi jih videli s prostim očesom." (Vir: News-Medical.net)