NASA odkrila "ogljične" molekule v atmosferi eksoplaneta K2-18 b

NASA je objavila, da so podatki vesoljskega teleskopa James Webb razkrili prisotnost molekul, ki vsebujejo "ogljik", v atmosferi eksoplaneta K2-18 b. To odkritje, ki je oddaljeno približno 120 svetlobnih let v bivalnem območju zvezde gostiteljice, dopolnjuje prejšnje opazke vesoljskega teleskopa Hubble, ki so pokazale prisotnost atmosfere, bogate z vodikom, in površine, prekrite z vodnim oceanom, na K2-18 b.

K2-18 b, ki ga je leta 2015 odkril vesoljski teleskop Kepler, vsakih 33 dni kroži okoli svoje gostiteljske rdeče pritlikave zvezde na razdalji približno 13 milijonov milj. Čeprav je ta razdalja približno ena tretjina razdalje med Merkurjem in Soncem v našem sončnem sistemu, dejstvo, da so rdeče pritlikave zvezde manjše in hladnejše, omogoča K2-18 b, da obstaja znotraj bivalnega območja, kjer bi lahko bila prisotna tekoča voda.

Kot »mini-Neptun« je K2-18 b približno 8.6-krat masivnejši od Zemlje. Ta vrsta eksoplanetov ne obstaja v našem sončnem sistemu in astronomi imajo omejeno razumevanje njihove atmosfere. Vendar NASA verjame, da ti "Hyceanski" svetovi, kot je K2-18 b, ponujajo obetavna okolja za obstoj življenja.

Nedavna opazovanja teleskopa Webb kažejo na prisotnost metana in ogljikovega dioksida v atmosferi K2-18 b. Poleg tega pomanjkanje amoniaka in morebitno odkrivanje dimetil sulfida kažeta na možnost vodnih oceanov pod atmosfero planeta, bogato z vodikom.

Čeprav je številčnost teh molekul velika, NASA ugotavlja, da ne zagotavlja sposobnosti planeta za življenje. K2-18 b ima večji polmer kot Zemlja in njen ocean je morda prevroč ali sploh ni tekoč. Nadaljnja opazovanja eksoplaneta bodo potrebna za zbiranje več podatkov in jasnejše razumevanje njegove sestave in bivalnosti.

Webbov teleskop ne more neposredno opazovati K2-18 b zaradi svetlosti zvezde gostiteljice. Namesto tega se astronomi zanašajo na tranzitno metodo, s katero opazujejo rahlo zatemnitev svetlosti zvezde, ko gre planet pred njo. Ta metoda omogoča analizo svetlobe, ki prehaja skozi atmosfero eksoplaneta, kar omogoča vpogled v njeno sestavo.

NASA poudarja, da je to odkritje šele začetek, saj je pred nami še veliko opazovanj potencialnih eksoplanetov bivalnega območja. Agencija pričakuje, da bodo Webbova prihodnja opazovanja zagotovila veliko informacij o eksoplanetih in njihovem potencialu za življenje.

Viri: NASA, Univerza v Cambridgeu