Vpliv vesoljskega plovila na zgornjo Zemljino atmosfero, ki so ga razkrili znanstveniki

Znanstveniki so odkrili, da bi lahko ostanki raket in vesoljskih plovil, ki ostanejo v zgornji Zemljini atmosferi, trajno vplivali na podnebje. Nedavna študija, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences, je razkrila znatne količine aluminija in eksotičnih kovin v Zemljini stratosferi. Skupini raziskovalcev je uspelo ugotoviti, da te redke kovine izvirajo iz vesoljskih plovil, ki so zgorela med ponovnim vstopom. Ta ugotovitev vzbuja zaskrbljenost glede tega, kako rastoča vesoljska industrija vpliva na Zemljino zgornjo atmosfero.

Študija je vključevala upravljanje posebnega raziskovalnega letala, opremljenega z občutljivim orodjem za zbiranje aerosolov v ozračju. Zbrani podatki so pokazali, da je bilo prisotnih več kot 20 elementov, vključno z litijem, aluminijem, bakrom in svincem, v razmerjih, ki se ujemajo s tistimi, ki se uporabljajo v vesoljskih plovilih. Te kovine so bile najdene v približno 10 % delcev žveplove kisline, ki so bistvenega pomena za zaščito in varovanje ozonske plasti.

Naraščajoče število izstrelitev raket prispeva k kopičenju teh kovinskih delcev v stratosferi. Leta 2022 je bilo rekordnih 180 izstrelitev raket in pričakuje se, da bo to število naraslo, saj bo vesoljska industrija še naprej izstreljevala več satelitov in vesoljskih plovil. Raziskovalci so poudarili, da je treba razumeti vpliv človeških vesoljskih poletov na planet, zlasti na ozonski plašč, ki igra ključno vlogo pri absorpciji škodljivega sončnega sevanja.

Ugotovitve študije poudarjajo nujnost preučevanja in razumevanja sprememb, ki se dogajajo v Zemljinem ozračju. Vpliv človekovega poklica in vesoljskih dejavnosti je lahko večji, kot so si doslej predstavljali. Bistveno je dati prednost raziskavam našega planeta, da bi bolje razumeli in ublažili morebitne posledice raziskovanja vesolja.

Vir: Proceedings of the National Academy of Sciences (študija)