Nova študija razkriva vpliv podledeniškega praznjenja na umik antarktičnega ledenika

Nedavno objavljena študija, ki so jo izvedli znanstveniki na inštitutu Scripps za oceanografijo UC San Diego, osvetljuje prej spregledan dejavnik, ki prispeva k izgubi ledeniškega ledu na Antarktiki. Študija kaže, da stopljena voda, ki teče v morje izpod antarktičnih ledenikov, kar je znano kot subglacialna razelektritev, povzroča, da ledeniki hitreje izgubljajo led.

Ta novi vpogled ima pomembne posledice za globalne projekcije dviga morske gladine. Trenutno glavni modeli, ki jih uporabljajo organizacije, kot je Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC), ne upoštevajo dodatne izgube ledu, ki jo povzroči podledenišče. Če se izkaže, da je ta proces ključno gonilo izgube ledu po celotni ledeni plošči na Antarktiki, bi to lahko pomenilo, da trenutne projekcije podcenjujejo hitrost svetovnega dviga morske gladine v prihodnjih desetletjih.

Študija se je osredotočila na dva ledenika na vzhodni Antarktiki, Denman in Scott, ki imata skupaj dovolj ledu, da povzročita dvig morske gladine za skoraj 1.5 metra (5 čevljev). Z vključitvijo vpliva podledeniškega praznjenja v svoj model so raziskovalci ugotovili, da bi lahko ti ledeniki prispevali 15.7 % več k dvigu morske gladine do leta 2300 v primerjavi s prejšnjimi projekcijami.

Ena od ključnih ugotovitev študije je, da ko umik teh ledenikov doseže strmo pobočje v celinskem jarku, se pričakuje, da se bo njihov prispevek k dvigu morske gladine dramatično pospešil. Pri upoštevanju vpliva podledeniškega praznjenja je model pokazal, da so se ledeniki umaknili čez ta prag približno 25 let prej, kot bi se brez njega.

Pomen te raziskave ni samo v razumevanju vloge podledeniškega izpusta pri pospeševanju dviga morske gladine, temveč tudi v poudarjanju potrebe po takojšnjem ukrepanju za omejitev emisij toplogrednih plinov. Soavtor študije Jamin Greenbaum poudarja, da so prava »zgodba o sodnem dnevu« še vedno emisije, ki jih povzroča človeška dejavnost.

Podledeniška razelektritev nastane, ko pride do taljenja, kjer se ledena plošča sreča s celinsko podlago. Povzroča ga kombinacija dejavnikov, kot sta trenje in geotermalna toplota iz Zemljine notranjosti. Ko ta izpust teče v morje, lahko pospeši taljenje ledeniške police in povzroči pospešek gorvodnega ledenika, kar povzroči dvig morske gladine.

Medtem ko znanstvena skupnost na splošno priznava, da podledeniška razelektritev prispeva k dodatnemu taljenju ledenih polic, njen vpliv na dvig morske gladine v projekcijah ni bil v celoti upoštevan zaradi negotovosti glede njenih lokalnih učinkov. Vendar pa ta nova študija poudarja pomen vključitve subglacialnega izpusta v prihodnje modele dviga morske gladine.

Ugotovitve poudarjajo nujnost ukrepanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in ublažitev učinkov podnebnih sprememb. Natančne projekcije dviga morske gladine so ključnega pomena za obalne skupnosti po vsem svetu, da se lahko pripravijo in prilagodijo vplivom dviga morske gladine.

FAQ

V: Kaj je subglacialna razelektritev?

O: Podledeniško praznjenje se nanaša na talino, ki teče v morje izpod ledenikov in prispeva k povečanemu taljenju in izgubi ledu.

V: Zakaj je subglacialna razelektritev pomembna?

O: Podledeniška razelektritev igra pomembno vlogo pri pospeševanju taljenja ledenih polic na ledenikih in umikanju ledenikov, kar na koncu prispeva k dvigovanju morske gladine.

V: Kako podledeniška razelektritev vpliva na dvig morske gladine?

O: Podledeniška razelektritev pospešuje taljenje ledenih polic in povzroča pospešek gorvodnih ledenikov, kar vodi do povečanega dviga morske gladine.

V: Ali so trenutne projekcije dviga morske gladine točne?

O: Študija kaže, da trenutne projekcije morda podcenjujejo hitrost svetovnega dviga morske gladine zaradi pomanjkanja upoštevanja vpliva podledeniškega praznjenja.