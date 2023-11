Taleči se ledeni pokrov Antarktike: razumevanje vloge podledeniškega izpusta

Sredi prostrane zamrznjene pokrajine Antarktike leži antarktična ledena plošča, kritična sestavina podnebnega sistema našega planeta. Ta ogromna ledena plošča ne samo odbija sončno svetlobo in pomaga ohranjati Zemljo hladno, ampak tudi hrani osupljivih 70 odstotkov svetovne sladke vode. Vendar pa je nedavna študija, ki so jo izvedli znanstveniki s Scrippsovega inštituta za oceanografijo na Univerzi Kalifornije v San Diegu (UCSD), osvetlila zaskrbljujoč pojav, ki bi lahko znatno vplival na globalno gladino morja.

Raziskava, objavljena v reviji Science Advances, razkriva, da ko se voda pod ledeniki tali in odteka v morje, povzroči hitrejše taljenje ledu. Znanstveniki ta proces imenujejo subglacialna razelektritev. Prejšnje večje projekcije dviga morske gladine, kot so tiste medvladnega foruma za podnebne spremembe, niso upoštevale dodatne izgube ledu, ki je posledica podledeniškega praznjenja.

Po besedah ​​Tylerja Pelleja, glavnega avtorja študije, so natančne projekcije globalnega dviga morske gladine ključnega pomena za dobro počutje obalnih skupnosti. Trenutne ocene morda podcenjujejo stopnjo dviga morske gladine po vsem svetu, kar bi lahko imelo hude posledice za milijone ljudi, ki živijo v nižinskih obalnih območjih. Pelle je poudaril potrebo po vključitvi subglacialnega izpusta v prizadevanja za modeliranje, da bi zagotovili natančnejše napovedi.

Študija se je osredotočila na dva ledenika vzhodne Antarktike: Denman in Scott. Ti ledeniki, ki se nahajajo drug poleg drugega na vrhu celinskega jarka z globino več kot dve milji, lahko dvignejo gladino morja za skoraj pet metrov. Raziskovalci so z uporabo različnih scenarijev emisij izvedli simulacije umika ledenika do leta 2300. Ko je bil upoštevan podledeniški izpust, je model napovedal, da bosta dva ledenika dosegla pobočje jarka 25 let prej, kot se je prej mislilo.

Jamin Greenbaum, soavtor študije, je opozoril, da raziskava služi kot budnica za skupnost modelov. Neupoštevanje podledeniškega praznjenja spodkopava točnost napovedi. Poleg tega študija poudarja ključno vlogo ljudi pri blaženju dviga morske gladine z omejevanjem emisij toplogrednih plinov. Čeprav je podledeniška razelektritev pomembna, so na koncu dejanja človeštva tista, ki so ključ do izogibanja scenariju sodnega dne.

Posledice segajo onkraj ledenikov Denman in Scott. Podledeniško talino so opazili pod različnimi antarktičnimi ledeniki, kot so Thwaites, Pine Island in Totten. Potrebne so dodatne raziskave, da bi razumeli obseg učinka podledeniškega izpusta na te ledenike in poznejši dvig morske gladine.

Z osvetlitvijo vloge podledeniškega praznjenja pri taljenju ledu na Antarktiki ta študija služi kot oster opomin na nujno potrebo po obravnavanju podnebnih sprememb. Prihodnje projekcije in pripravljenost obalne skupnosti so odvisne od natančnega razumevanja dviga morske gladine. Samo z upoštevanjem vseh dejavnikov, vključno z vplivom podledeniškega praznjenja, lahko bolje krmarimo po poti v trajnostno prihodnost.

FAQ

Kaj je subglacialna razelektritev?

Podledeniško praznjenje se nanaša na proces taljenja vode pod ledenikom in odtekanja v morje. Je pomemben dejavnik, ki pospešuje taljenje ledenikov in prispeva k dvigu morske gladine.

Zakaj je pomembna natančna projekcija dviga morske gladine?

Natančne projekcije dviga morske gladine so ključnega pomena za blaginjo obalnih skupnosti. Milijoni ljudi prebivajo na nižinskih obalnih območjih in natančne napovedi pomagajo pri pripravi teh skupnosti na morebitne vplive dviga morske gladine.

Kakšne so posledice podledeniškega praznjenja na dvig morske gladine?

Študija kaže, da trenutne projekcije dviga morske gladine morda podcenjujejo stopnjo zaradi dodatne izgube ledu, ki jo povzroča podledeniško praznjenje. Vključitev tega procesa v modele pomaga zagotoviti natančnejše napovedi in pomaga pri razumevanju razsežnosti vpliva na ledenike po vsem svetu.

Kakšna je vloga izpustov toplogrednih plinov pri dvigovanju morske gladine?

Študija poudarja, da imajo človeška dejanja, zlasti zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, ključno vlogo pri blaženju dviga morske gladine. Medtem ko je podledeniška razelektritev pomembna, je omejitev emisij ključnega pomena za preprečitev scenarija sodnega dne.

