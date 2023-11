Doseganje letenja na Marsu: Iznajdljivi helikopter Ingenuity

By

Indijski inženir strojništva dr. J. Bob Balaram, alumnus Indijskega tehnološkega inštituta (IIT) Madras, je igral ključno vlogo v Nasini ekipi Mars Mission v Laboratoriju za reaktivni pogon (JPL). Njegovo inovativno oblikovanje in inženirsko strokovno znanje je utrlo pot za nastanek helikopterja Ingenuity, ki trenutno leti nad površjem Marsa.

Iznajdljivost, ki so jo radi poimenovali »Ginny«, je prelomen dosežek ameriške vesoljske agencije. To izjemno letalo, ki tehta le 1.8 kg, je del Nasinega roverja Perseverance, ki je bil izstreljen leta 2020 in še naprej deluje na Marsu. Uspešen let helikopterja je dokaz strasti in predanosti dr. Balarama.

Iznajdljivost Ingenuityja ni le v njegovi konstrukciji, ampak tudi v njegovi sposobnosti krmarjenja po Marsovi atmosferi. Podobno kot pri letenju letala na Zemlji je tudi razumevanje vremenskih razmer ključnega pomena za varno letenje. Dr. Balaram v članku na Nasinem spletnem mestu Mars Helicopter poudarja pomen tako atmosferskega vremena kot vesoljskega vremena za Ingenuityjeve zmogljivosti letenja.

Atmosfersko vreme se nanaša na dejavnike, kot so gostota zraka, temperatura in profili vetra, ki neposredno vplivajo na zmogljivost helikopterja. Parametre leta je treba ustrezno prilagoditi glede na te pogoje. Poleg tega je treba skrbno pretehtati tudi tveganja leta, povezana z vzletom, pristankom in močnim vetrom, podobno kot skrbi pilota na Zemlji.

Da bi zagotovili varne lete, se operaterji Ingenuity posvetujejo z vremenskimi strokovnjaki, ki uporabljajo različne modele in instrumente, ki so na voljo na roverju. Ti modeli segajo od modelov globalnega kroženja do geografskih modelov v drobnem merilu, ki zajemajo lokalne učinke v kraterju Jezero. Podatki iz Marsovega analizatorja okoljske dinamike (MEDA) o Perseverance, opremljenega z atmosferskimi senzorji, dodatno informirajo postopek odločanja.

Na srečo je vremenska napoved na Marsu zaradi odsotnosti oceanov razmeroma preprostejša kot na Zemlji. Vzorci na Marsu so bolj predvidljivi, kar ekipi omogoča analizo zgodovinskih vremenskih podatkov, ki vodijo do poleta, in sprejemanje premišljenih odločitev.

Iznajdljivost sama po sebi je izjemen tehnološki podvig. Izdelan iz izjemno lahkih ogljikovih vlaken in visok le pol metra dokazuje iznajdljivost sodobnega inženiringa. Zaradi tanke Marsove atmosfere, ki predstavlja približno eno stotinko Zemljine gostote, se morajo lopatice helikopterja vrteti s hitrostjo od 2400 do 2900 obratov na minuto, kar je desetkrat hitreje kot helikopterji na Zemlji.

Ta prelomen eksperiment pomeni prvi motoriziran in nadzorovan let na drugem planetu. Po potovanju na Mars znotraj roverja Perseverance je bil Ingenuity 3. aprila 2021 napoten na površje Marsa. V 30-dnevnem eksperimentalnem oknu bo opravil vrsto testnih letov, s čimer bo še dodatno razširil naše razumevanje nezemeljskega letalstva.

Dr. Balaram, skromen in uspešen inženir, se namerava kmalu upokojiti iz Nase, z vizijo, da bi navdihoval in podpiral indijske študente pri njihovem raziskovanju vesolja. Zasluge za svoj uspeh pripisuje svojemu usposabljanju na IIT Madras in verjame, da je v Indiji nešteto nadarjenih študentov, ki čakajo, da naredijo narod ponosen.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je Ingenuity?

O: Ingenuity je helikopter, ki ga je oblikoval dr. J. Bob Balaram za Nasino ekipo Mars Mission, ki trenutno leti nad površjem Marsa.

V: Kakšen je pomen helikopterja Ingenuity?

O: Helikopter Ingenuity je prvi motoriziran in nadzorovan let na drugem planetu, ki dokazuje prelomni napredek v nezemeljskem letalstvu.

V: Kako vreme vpliva na letenje Ingenuityja?

O: Atmosfersko vreme, vključno z dejavniki, kot so gostota zraka, temperatura in profili vetra, vpliva na delovanje helikopterja. Ekipa Ingenuity se posvetuje s strokovnjaki za vreme ter uporablja vremenske modele in podatke iz instrumentov na roverju Perseverance, da zagotovi varne operacije letenja.

V: Kakšna je konstrukcija Ingenuity?

O: Ingenuity je narejen iz ultra lahkih ogljikovih vlaken in je visok pol metra. Njegove lopatice se vrtijo s hitrostjo, ki je desetkrat hitrejša od hitrosti helikopterjev na Zemlji, da nadomestijo tanko Marsovo atmosfero.

V: Kakšni so prihodnji načrti dr. Balarama?

O: Dr. Balaram se namerava upokojiti iz Nase in namerava podpirati in navdihovati indijske študente pri njihovem raziskovanju vesolja. Njegov cilj je prispevati k prizadevanjem za ozaveščanje v Indiji.