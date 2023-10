Nove preiskave SpaceX-ove 29. misije komercialnih oskrbovalnih storitev na Mednarodno vesoljsko postajo

By

Nacionalni laboratorij Mednarodne vesoljske postaje (ISS) in NASA z navdušenjem napovedujeta prihajajoči spletni seminar, ki se bo poglobil v fascinantne preiskave, ki potekajo na 29. misiji SpaceX Commercial Resupply Services (CRS) na vesoljsko postajo. Ta misija obljublja pomemben znanstveni napredek, ki bi lahko močno vplival na človeštvo.

Na spletnem seminarju bodo sodelovali cenjeni panelisti, ki bodo razpravljali o različnih tovorih, ki se izstrelijo na vesoljskem plovilu SpaceX Dragon, in raziskali, kako bi lahko raziskave, opravljene na ISS, koristile vsem nam. Panelisti vključujejo strokovnjake z različnih področij, od katerih vsak v razpravo vnaša svoje edinstvene poglede in strokovno znanje.

Dr. Emilie Dressaire, docentka na kalifornijski univerzi v Santa Barbari, bo osvetlila raziskavo "Wicking in Gel-Coated Tubes", ki jo financira NSF. Namen te raziskave je razumeti vlogo sluzi pri dovajanju zdravil v pljuča, kar bi lahko povzročilo revolucijo pri zdravljenju dihal.

Dr. Sonja Schrepfer, profesorica na oddelku za kirurgijo na kalifornijski univerzi v San Franciscu, bo delila vpoglede v raziskavo "Imunski čipi v mikrogravitaciji", ki jo financira NSF. S proučevanjem razmerja med staranjem imunskega sistema in regenerativnimi sposobnostmi jetrnih celic bi lahko ta raziskava utrla pot inovativnim pristopom v boju proti boleznim, povezanim s staranjem.

Dr. Ken Savin, glavni znanstvenik podjetja Redwire Space, bo razpravljal o napredku biotiskanja, zlasti o ambicioznem načrtu podjetja Redwire za tiskanje človeških srčnih celic v vesolju z uporabo njihovega revolucionarnega BioFabrication Facility. Ta prelomna raziskava bi lahko odkrila nove možnosti v regenerativni medicini in potencialno presegla omejitve, s katerimi se sooča Zemlja.

David Corporal, raziskovalni inženir pri Boeingu, se bo poglobil v preiskavo "Boeing Antimicrobial Coating". S testiranjem protimikrobnega materiala na različnih lokacijah po vesoljski postaji želi ta raziskava izboljšati in zagotoviti varnost prihodnjih vesoljskih misij z zmanjšanjem tveganja mikrobne kontaminacije.

Dr. Kathryn Gardner-Vandy, docentka za letalstvo in vesolje na državni univerzi Oklahoma, bo delila podrobnosti o izobraževalnem projektu »Choctaw Heirloom Seeds«. Namen te pobude je navdihniti in izobraževati študente o pomenu ohranjanja semen dediščine in potencialni vlogi, ki jo lahko igrajo v trajnostnem kmetijstvu.

Spletni seminar, predviden za torek, 31. oktober 2023, ob 1 EDT, bo na voljo za pretakanje v živo na spletni strani ISS National Lab za javnost in na Zoomu za medije. Predstavnike medijev, ki želijo sodelovati, pozivamo, da se prijavijo za dostop do Zooma vsaj eno uro pred dogodkom. Poleg tega se lahko javnost vključi tako, da raziskovalcem postavlja vprašanja z oznako #ISSNationalLab na družbenih medijih.

SpaceX CRS-29 naj bi izstrelil ne prej kot v nedeljo, 5. novembra 2023, ob 10:01 EST iz Nasinega vesoljskega centra Kennedy. Nadaljnje informacije o projektih ISS National Lab na tej misiji bodo posredovane medijem in javnosti v prihodnjih dneh.

Pogosta vprašanja:

V: Kaj je namen prihajajočega spletnega seminarja?

O: Namen spletnega seminarja je zagotoviti vpogled v preiskave, ki potekajo na 29. misiji SpaceX Commercial Resupply Services na Mednarodno vesoljsko postajo.

V: Kdo so panelisti, ki sodelujejo na spletnem seminarju?

O: Panelisti vključujejo strokovnjake, kot so dr. Emilie Dressaire, dr. Sonja Schrepfer, dr. Ken Savin, David Corporal in dr. Kathryn Gardner-Vandy.

V: Kako lahko sodelujem v spletnem seminarju?

O: Spletni seminar bo v živo predvajan na spletni strani nacionalnega laboratorija ISS za javnost in na Zoomu za medije. Predstavniki medijev se lahko registrirajo za dostop do Zooma, javnost pa lahko postavlja vprašanja z oznako #ISSNationalLab na družbenih omrežjih.

V: Kdaj bo izstrelitev SpaceX CRS-29?

O: Izstrelitev je trenutno načrtovana za nedeljo, 5. novembra 2023, ob 10:01 EST iz Nasinega vesoljskega centra Kennedy.