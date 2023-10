Mediji ne obravnavajo vpliva obraznih mask za enkratno uporabo na okolje

Nedavni pregled, ki ga je izvedla skupina strokovnjakov z univerze Bangor, je osvetlil neuspeh medijev pri poudarjanju negativnega vpliva obraznih mask za enkratno uporabo na okolje. Študija, ki je analizirala poročanje britanskega in irskega tiska od marca 2020 do decembra 2021, je razkrila, da so časopisi v svojem poročanju večinoma dajali prednost kirurškim maskam za enkratno uporabo, ne da bi ustrezno obravnavali vprašanje ravnanja z odpadki in okoljske trajnosti.

Po mnenju dr. Anaïs Augé, prve avtorice študije, je način, na katerega so mediji poročali o maskah, pomembno vplival na izbiro nošenja mask med pandemijo. Izraz "maske" se je pogosto uporabljal za označevanje obraznih mask za enkratno uporabo, medtem ko so "prekrivala za obraz" povezovali z maskami iz doma izdelanih ali kupljenih materialov. Mediji so prav tako uporabljali „masko“, ko so razpravljali o obveznem nošenju, medtem ko so „zakrivanje obraza“ uporabljali, ko je obstajal element izbire.

Kljub znanstvenim razpravam o varnosti in možnosti ponovne uporabe zakrival za obraz, so časopisi v veliki meri zanemarili posredovanje teh informacij javnosti. Dr. Morwenna Spear, znanstvenica za materiale, je poudarila, da je bilo malo pozornosti namenjene skrbi za okolje, povezanim z maskami za enkratno uporabo, celo v zgodnjih fazah pandemije COVID-19.

Raziskovalna skupina meni, da so časopisi igrali vlogo pri spodbujanju uporabe mask za enkratno uporabo in prispevali k povečanju ustvarjenih odpadkov. Študija poudarja potrebo po odgovornejšem poročanju, ki upošteva vpliv različnih možnosti mask na okolje in spodbuja uporabo zaščitnih mask za večkratno uporabo.

Ta študija je bila del projekta Raziskovalnega sveta za umetnost in humanistiko, ki ga je vodil prof. Nathan Abrams, katerega cilj je bil razumeti dejavnike, ki vplivajo na izbiro in vedenje potrošnikov v zvezi z obraznimi maskami. Projekt je poudaril odgovorno odlaganje mask in pomen medijskega sporočanja pri vplivanju na motivacijo in odločanje javnosti.

Na splošno pregled poudarja zamujeno priložnost medijev, da bi obravnavali okoljske posledice mask za enkratno uporabo in ozaveščali javnost. Poziva k bolj celovitemu pristopu k poročanju, ki upošteva vidike trajnosti in posameznikom omogoča sprejemanje ozaveščenih odločitev za zaščito javnega zdravja in okolja.