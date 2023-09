Vloga mitohondrijske DNK v človeški reprodukciji

Ta članek raziskuje nove raziskave, ki potrjujejo znanstveno razumevanje, da se mitohondrijska DNK (mtDNK) deduje izključno po materi. Študija, objavljena v reviji Nature Genetics, je bila rezultat sodelovanja Oregon Health & Science University in drugih institucij.

Prej je veljalo, da je bila očetova mtDNA izločena po oploditvi, vendar je študija pokazala, da zrela semenčica res nosi majhno število mitohondrijev, čeprav nima nedotaknjene mtDNA. Raziskovalci so odkrili tudi, da celicam semenčic manjka beljakovina, bistvena za vzdrževanje mtDNA. Razlog za to izključitev trenutno ni znan, vendar je lahko povezan z velikimi energetskimi zahtevami sperme med oploditvijo, kar bi lahko povzročilo kopičenje mutacij mtDNA.

Nasprotno pa se jajčeca v razvoju, znana kot oociti, primarno zanašajo na okoliške celice za energijo in ohranjajo razmeroma nedotaknjeno mtDNA. To razlikovanje prispeva k evolucijski prednosti izključno dedovanja materine mtDNA, saj omejuje tveganje mutacij mtDNA, ki povzročajo bolezni pri potomcih. Mutacije v mtDNA lahko povzročijo usodne motnje, ki prizadenejo organe z visoko porabo energije, kot so srce, mišice in možgani.

Da bi preprečili prenos znanih motenj mtDNA, je bilo razvito mitohondrijsko nadomestno zdravljenje (MRT). MRT vključuje zamenjavo mutirane mtDNA z zdravo mtDNA iz donorskih jajčec z in vitro oploditvijo. Vendar so klinična preskušanja MRT v Združenih državah trenutno omejena, preskušanja pa se izvajajo v drugih državah, kot sta Združeno kraljestvo in Grčija.

Novo odkritje v zvezi z vlogo mtDNA pri zorenju in oploditvi semenčic ima pomembne posledice za človeško plodnost in zdravljenje z zarodnimi celicami. Razumevanje delovanja beljakovin, ki sodelujejo pri vzdrževanju mtDNA, lahko vodi do napredka pri zdravljenju neplodnosti in tehnologijah asistirane reprodukcije.

Opredelitve:

– Mitohondrijska DNK (mtDNK): genetska koda, shranjena v mitohondrijih, ki delujejo kot pogonska naprava vsake celice v telesu.

– Oocit: razvijajoče se jajčece.

– Mitohondrijski transkripcijski faktor A (TFAM): beljakovina, bistvena za vzdrževanje mtDNA.

– Mitohondrijska nadomestna terapija (MRT): Metoda zamenjave mutirane mtDNA z zdravo mtDNA z in vitro oploditvijo.

