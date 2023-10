Pod zemeljsko skorjo so odkrili ogromen ocean

Znanstveniki so prišli do prelomnega odkritja – pod zemeljsko skorjo se skriva ogromen ocean. Voda, ki je shranjena v kamnini, znani kot "ringwoodit", se nahaja 400 milj pod zemljo. Ta ugotovitev je vodila do spoznanja, da je pod površjem trikrat več vode kot v vseh oceanih skupaj.

Voda je shranjena v edinstvenem stanju, imenovanem spužvasto stanje, ki ni ne tekoče, ne trdno, ne plinasto, ampak četrto stanje. Kristalna struktura ringwoodita mu omogoča, da pritegne vodik in ujame vodo, zaradi česar deluje kot goba.

Geofizik Steve Jacobsen, del ekipe, ki stoji za odkritjem, je izjavil: "Mislim, da končno vidimo dokaze za vodni cikel celotne Zemlje, kar lahko pomaga razložiti ogromno količino tekoče vode na površini našega bivalnega planeta."

Do odkritja so prišli s proučevanjem potresov in analizo udarnih valov, ki so jih zaznali seizmometri. S temi seizmičnimi odčitki je bila potrjena prisotnost vode v kamnini.

To odkritje ima pomembne posledice za naše razumevanje zemeljskega vodnega kroga in ogromne količine vode na našem planetu. Prav tako osvetljuje skrivnosti, ki se skrivajo pod zemeljsko skorjo, in poudarja nenehni čudež narave.

Poleg te izjemne ugotovitve so znanstveniki pred kratkim s pomočjo podvodnega robota odkrili tudi povsem nov ekosistem pod vulkansko skorjo. Ta odkritja nas opominjajo, da se moramo še veliko naučiti o našem planetu in njegovih skritih skrivnostih.

