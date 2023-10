Pod zemeljsko skorjo se skriva ogromen ocean, pravijo znanstveniki

Znanstveniki so prišli do osupljivega odkritja: pod zemeljsko skorjo se skriva ogromen ocean, ki vsebuje trikrat več vode kot vsi oceani na površju planeta. Voda je shranjena v kamnini, imenovani "ringwoodite", ki se nahaja 400 milj pod zemljo.

Raziskava, objavljena leta 2014, je pokazala, da je voda shranjena v kamnini plašča v edinstvenem stanju, znanem kot "spužvasto stanje", ki ni ne tekoče, trdno ali plinasto, temveč četrto stanje. To odkritje odpira možnost vodnega cikla celotne Zemlje, ki pojasnjuje obilje tekoče vode na površju planeta.

Geofizik Steve Jacobsen, del ekipe, ki stoji za ugotovitvami, je pojasnil pomen ringwoodita in ga opisal kot "gobo", ki lahko pritegne vodik in ujame vodo. Kristalna struktura ringwoodita mu omogoča, da absorbira znatno količino vode globoko v plašč, kar predstavlja manjkajoči člen v razumevanju porazdelitve vode na Zemlji pri znanstvenikih.

Znanstveniki so prišli do tega prelomnega odkritja s preučevanjem seizmične dejavnosti in udarnih valov, ki jih povzročajo potresi. S to analizo so ugotovili prisotnost vode v ringwooditu globoko pod površjem. Če kamen vsebuje samo 1% vode, to pomeni, da je pod zemljo trikrat več vode kot v vseh zemeljskih oceanih skupaj.

To odkritje skritega oceana pod zemeljsko skorjo ni edini nedavni preboj v znanstvenih raziskavah. Raziskovalci so pri raziskovanju vulkanske skorje s podvodnim robotom odkrili tudi povsem nov ekosistem. Ta odkritja poudarjajo ogromno neraziskanih območij na našem planetu.

