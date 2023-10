Ogromen komet z izrazitimi "rogovi", ki drvi proti Zemlji

Ogromen komet, znan kot 12P/Pons-Brooks, se hitro približuje Zemlji in kaže svoje izjemne značilnosti, znane kot "rogovi". Kljub temu, da je nedavno doživel drugi večji izbruh v štirih mesecih, so te pomembne značilnosti še vedno vidne. Kar naredi ta komet še bolj edinstven, je prisotnost aktivnega vulkana na njegovem vrhu. Ta ogromen komet, velik približno kot mesto, skriva vulkan, ki naj bi znova izbruhnil le nekaj mesecev po prvi eksploziji. Ko nadaljuje svojo pot proti soncu, naj bi izpustil osupljiv oblak plina in ledu, podoben paru rogov, ki štrlijo s površine kometa.

Kategoriziran kot kriovulkanski komet, 12P/Pons-Brooks ima jedro s premerom približno 30 kilometrov. To jedro je sestavljeno iz kombinacije plina, prahu in ledu, ki se skupaj imenuje "kriomagma". Jedro kometa je obdano s plinskim ovojom, znanim kot "koma". Ko se temperatura jedra dvigne, sprošča eksplozije v vesolje.

Strokovnjaki so opazili širjenje in razvoj značilnih rogov kometa. Nekateri so celo potegnili primerjave in primerjali nepravilno obliko kometa z znanstvenofantastičnimi vesoljskimi ladjami, kot je Millenium Falcon iz Vojne zvezd. Nepravilno obliko kome pripisujejo anomalijam v jedru kometa. Richard Miles, astronom z Britanske akademije za astronomijo, je pojasnil, da dolgotrajno širjenje plinov znotraj kometa oblikuje njegovo nepravilno obliko.

V prihodnjih dneh naj bi se koma kometa še naprej širila in še bolj poudarila njegove izjemne rogove. Ta izjemen nebesni pojav bo očaral prebivalce Zemlje 21. aprila 2024, preden bo komet pognal nazaj proti zunanjemu delu sončnega sistema. Vendar se ne bo vrnil do leta 2095.

