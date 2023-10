Kolosalni kriovulkanski komet se približuje Zemlji

Znanstveniki so poročali o odkritju ogromnega kometa, trikrat večjega od Mount Everesta, ki se hitro približuje Zemlji. Vendar ni razloga za skrb, saj komet ni na poti trka v naš planet. Namesto tega naj bi bil viden s prostim očesom, ko bo 21. aprila 2024 dosegel svojo najbližjo točko Zemlji.

To nebesno telo, imenovano 12P/Pons-Brooks, je razvrščeno kot kriovulkanski komet. Te vrste kometov imajo trdno jedro, ki se razteza na impresivnih 18.6 milj (30 km) in so sestavljene iz mešanice ledu, prahu in plinov. Ko sonce segreje komet, se tlak v jedru poveča, kar povzroči, da dušik in ogljikov monoksid izbruhneta skozi razpoke v zunanji plasti kometa in ustvarita ledene drobce.

Pons-Brooks je dvakrat doživel eksploziven dogodek v razponu štirih mesecev, zaradi česar je dobil značilno rogovo obliko. Nekateri opazovalci so njegov videz celo primerjali s tisočletnim sokolom iz franšize Vojna zvezd. Po velikosti je ta komet primerljiv z dobro znanim Halleyjevim kometom, ki je bil nazadnje viden brez teleskopa leta 1954. Pons-Brooks ima podobno sončno orbito 71 let in je zato razvrščen kot 'Halleyjev komet' .

Ko se Pons-Brooks aprila 2024 približa svoji najbližji točki Zemlji, se lahko opazovalci neba veselijo njegove največje svetlosti 2. junija 2024. Po tem bližnjem srečanju bo komet nadaljeval pot nazaj v daljne predele sončnega sistema, z naslednjo pričakovano vrnitvijo leta 2095.

Trenutno se komet nahaja v ozvezdju Herkul, viden v smeri vzhod-severovzhod, približno 36 stopinj nad obzorjem. Nadaljnji izbruhi, potencialno še pomembnejši, se pričakujejo, ko bo komet nadaljeval svoje potovanje proti Zemlji.

Čeprav je Pons-Brooks impresiven, je najbolj turbulenten vulkanski komet v naši kozmični soseščini 29P/Schwassmann-Wachmann. Ta ogromen komet, širok 37 milj (60 km), kroži okoli sonca mimo Jupitra z osupljivo hitrostjo 26,000 milj na uro. Domneva se, da izbruhne približno 20-krat letno, decembra 12 pa je imel najmočnejši izbruh v zadnjih 2022 letih in v vesolje pognal približno milijon ton kriomagme.

Viri:

– Izvorni članek: “Kolosalen komet, trikrat večji od Mount Everesta, je izbruhnil v vesolje in zdaj hiti proti Zemlji, poročajo znanstveniki. Vendar ni razloga za preplah: komet ne bo trčil v nas. Namesto tega se pričakuje, da bo viden s prostim očesom okoli svoje najbližje točke Zemlji 21. aprila 2024.« (URL ni naveden)

– Definicije: Kriovulkanski komet, 12P/Pons-Brooks, Halleyev komet (URL ni naveden)