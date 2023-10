Na novo najdeni posnetek CCTV razkriva svetlobni blisk pred glasnim pokom v Melbournu

Posnetki CCTV iz Melbourna na severovzhodu Avstralije so posneli nenaden blisk svetlobe, ki mu je sledil glasen pok, zaradi česar so prebivalci zmedeni. Videoposnetek, ki ga je posnel stanovalec v Doreenu, prikazuje močan blisk svetlobe in eksploziven zvok. Zaskrbljeni prebivalci iz bližnjih območij, kot sta Balwyn in Doncaster, so na družbenih omrežjih iskali odgovore.

Čeprav so obstajala različna ugibanja, astronom Brad Tucker z avstralske nacionalne univerze verjame, da je pojav verjetno povzročil razpad meteorita. Pojasnjuje, da ko hitro potujoči asteroid vstopi v Zemljino atmosfero, sproščena energija ustvari zvočni udar, kar povzroči eksploziven zvok. Tucker tudi poudarja, da ni nenavadno, da so takšni dogodki lokalizirani in da so jim priče prebivalci na določenih območjih.

Na podlagi velikosti bliska in eksplozije Tucker ocenjuje, da je asteroid širok približno 4 do 16 palcev, kar je približno velikost košarkarske žoge. Delci asteroida bi zgoreli ob vstopu v ozračje ali pa padli na Zemljo.

Medtem ko so znanstveniki vešči odkrivanja asteroidov, večjih od 100 metrov, lahko manjši, kot je nedavni incident, ostanejo neodkriti tik pred trkom. Tucker pomirja, da je zelo malo verjetno, da bi Zemljo zadel asteroid, po velikosti podoben tistemu, ki je odgovoren za izumrtje dinozavrov. Vendar lahko manjši asteroidi še vedno sprostijo znatne količine energije.

Priče, kot je Jason Busuttil iz Langwarrina, so poročale, da so videle meteor, ki je šel proti Dandenongsu. Posnetki CCTV so zagotovili dragocene dokaze za znanstvenike, ki preučujejo te nebesne dogodke.

