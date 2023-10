Najmočnejši potres, ki so ga kdaj zabeležili, so povzročile tektonske sile, ne udar asteroida

Znanstveniki so odkrili, da najmočnejšega potresa, kar so jih kdaj zabeležili na Marsu, ni povzročil trk asteroida, temveč tektonske sile znotraj samega planeta. To razkritje nakazuje, da je Mars potresno bolj aktiven, kot se je prej verjelo.

Nasin pristajalnik InSight, ki je novembra 2018 pristal na Marsu, je 4.7. maja 4 zaznal potres z magnitudo 2022. Ta potres je bil petkrat močnejši od prejšnjega rekorderja, ki ga je prav tako izmeril InSight leta 2021. Za razliko od večine potresov, ki trajajo le uro, odmevi tega potresa so se nadaljevali šest ur brez primere, zaradi česar je to najdlje trajajoč potres, ki so ga kdajkoli zabeležili na drugem planetu.

Čeprav je InSight od svojega prihoda na Mars zaznal več kot 1,300 potresov, je ta potres izstopal, ker je bil njegov signal podoben signalom, ki so jih povzročili trki asteroidov. Vendar pa niso našli nobenih dokazov o udarnem kraterju ali oblaku prahu, zaradi česar so znanstveniki sklepali, da je bil potres tektonskega izvora.

V nasprotju s konvencionalno modrostjo se je prej mislilo, da je Mars premajhen in prehladen, da bi kazal tektonsko aktivnost. Za razliko od Zemlje Mars nima tektonskih plošč, ki bi se premikale kot odgovor na sile v plašču. Namesto tega je potres, ki ga je zaznal InSight, verjetno povzročil sproščanje milijarde let starega stresa v Marsovi skorji, ki je nastal, ko so se različni deli planeta ohlajali in krčili z različnimi stopnjami.

Razumevanje Marsove tektonske dejavnosti je ključnega pomena za prihodnje raziskovanje in potencialno človeško kolonizacijo. S proučevanjem porazdelitve napetosti na planetu znanstveniki upajo, da bodo določili varna območja za človeško bivanje in območja, ki se jim je treba izogibati.

Ta prelomna raziskava je bila objavljena v reviji Geophysical Research Letters.

