Nova spoznanja o Marsovem jedru so razkrile nedavne študije

Nedavne študije, ki so jih izvedle raziskovalne skupine na švicarski univerzi ETH Zürich in Université Paris Cité, so osvetlile Marsovo jedro in postavile pod vprašaj prejšnje predstave o njegovi sestavi in ​​strukturi. Projekt Seizmični eksperiment za notranjo strukturo (SEIS) Nasinega pristajalca InSight, ki se je začel leta 2016, je leta 2021 zagotovil dragocene podatke, ki kažejo, da je Marsovo jedro obdano s plastjo staljene kamnine in je manjše, kot se je domnevalo prej.

Pred tem je znanstvenike zmedlo odkritje večjega števila lažjih elementov, kot so žveplo, ogljik, kisik in vodik, v Marsovem jedru, kot so predlagale teorije o zgodovini nastanka planeta. Vendar pa nove študije, objavljene v Nature, ponujajo alternativno razlago. Predlagajo, da je Marsovo jedro iz tekočega železa dejansko obdano s 150 km dolgo plastjo skoraj staljene silikatne kamnine. Poleg tega te študije kažejo na manjši radij jedra z večjo gostoto v primerjavi s prejšnjimi ugotovitvami InSighta. Ti rezultati se bolj ujemajo s tem, kar je znano o kemični sestavi Marsa.

Z analizo seizmoloških podatkov misije InSight so raziskovalne skupine prišle do podobnih zaključkov. Obe ekipi sta se strinjali, da Marsovo tekoče jedro iz železa in niklja sega le do polovice do površine planeta. Identificirali so tudi plast staljene kamnine z uporabo treh primarnih seizmoloških signalov. Longitudinalni seizmični valovi ali valovi P prečkajo dno Marsovega plašča, vendar se ne širijo v jedro. Hkrati se prečni seizmični valovi, znani kot S valovi, ki jih oddajajo potresi bližje pristajalnemu modulu, širijo skozi srednje in zgornje predele plašča, kar kaže na hladnejše trdno stanje. Poleg tega dokazi o odbojih valov S od vrha staljene plasti potrjujejo njegovo trdno naravo.

Te nove ugotovitve zagotavljajo dragocen vpogled v strukturo Marsovega jedra in plašča. Združevanje seizmoloških opazovanj z znanjem o nastanku in evoluciji zemeljskih planetov ter podatki o velikosti, obliki, rotaciji in gravitacijskem polju planeta ponuja dragocen pogled na Marsovo geološko zgodovino in prihodnjo dinamiko. Raziskava ne samo izboljša naše razumevanje Marsa, ampak tudi zagotavlja bistven kontekst za razumevanje zemeljskih planetov, kot je Zemlja.

Kljub temu je pomembno omeniti, da študije predstavljajo regionalne posnetke Marsa in da so potrebne nadaljnje preiskave na različnih lokacijah, da bi pridobili celovitejše razumevanje notranjosti planeta. Trenutno ni načrtov, da bi vesoljske agencije izvajale misije, ki bi zagotovile dodatne podatke za razjasnitev te zadeve. Kljub temu te nedavne študije pomenijo pomemben napredek pri razkrivanju skrivnosti Marsovega jedra.