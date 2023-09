Astronavt ESA Marcus Wandt dodeljen misiji Axiom 3

Projektni astronavt ESA Marcus Wandt iz Švedske je bil izbran za potovanje na Mednarodno vesoljsko postajo (ISS) na misiji Axiom 3 (Ax-3) januarja 2024. Misijo, imenovano Muninn, podpirata ESA in Švedska nacionalna vesoljska agencija ( URSJV). Marcus bo služil kot specialist za misijo pod poveljstvom Michaela López-Alegríe, glavnega astronavta Axiom Space, ki bo predstavljal tako ZDA kot Španijo kot dvojnega državljana.

Misija Ax-3 bo prva komercialna človeška vesoljska misija z astronavtom, ki ga sponzorira ESA. To poudarja podporo Ese novi generaciji vesoljskih raziskovalcev, ki uporabljajo komercialni dostop do vesolja za spodbujanje evropskega gospodarstva in napredek znanja onkraj Zemlje.

Drugi člani posadke za misijo Ax-3 vključujejo Walterja Villadeija, polkovnika in pilota italijanskih letalskih sil, in specialista za misijo Alperja Gezeravcija iz Turčije. Vsi trije člani posadke imajo bogate letalske izkušnje in so služili v letalskih silah svoje države.

Udeležba ESA v tej misiji dokazuje predanost agencije podpori državam članicam in spodbujanju hitrih, kratkotrajnih misij, ki ustvarjajo dobro znanost, ozaveščanje, izobraževanje in koristi za življenje na Zemlji. Pričakuje se, da bo misija Ax-3 preobrazbena in bo evropske države postavila kot pionirje v nastajajoči komercialni vesoljski industriji.

Raketa SpaceX Falcon 9 bo iz Nasinega vesoljskega centra Kennedy na Floridi v ZDA izstrelila Ax-3 na vesoljskem plovilu SpaceX Crew Dragon. Ko bo spojen z ISS, bo Marcus do 14 dni preživel v raziskovanju mikrogravitacije in izobraževalnih dejavnostih.

Marcus trenutno prestaja strog program usposabljanja v Evropi, ZDA, Kanadi in na Japonskem, da se pripravi na misijo. Njegovo potovanje lahko spremljate na ESA-jevem blogu Exploration, X in Instagramu.

Vir: ESA (Evropska vesoljska agencija) in Axiom Space