Razmerje med velikostjo celic in številom po človeškem telesu

Nedavna študija, objavljena v reviji PNAS, je osvetlila razmerje med velikostjo in številom celic v človeškem telesu. Raziskovalci so zbrali podatke o velikosti celic iz več kot 1,500 virov in identificirali približno 400 edinstvenih tipov celic, razporejenih v 60 sistemih tkiv. Te podatke so uporabili za vzpostavitev celovitega pogleda na parametre za vse glavne vrste človeških celic.

Študija je pokazala, da velikosti celic ostajajo enake glede na spol in starost, pri čemer se število celic razlikuje. Na primer, moški model je pokazal, da krvne celice tehtajo približno 4.7 kg in so razdeljene na 53 vrst, ki zajemajo 30 tkivnih sistemov. Moški možgani vsebujejo približno 88 milijard nevronov in podobno število ne-nevronov.

Ena zanimiva ugotovitev študije je razmerje med velikostjo celic in številom. Ugotovljeno je bilo, da ko se velikost celice poveča, se njeno število zmanjša in obratno. To kaže na skoraj inverzno povezavo med velikostjo celice in številom.

Študija je tudi poudarila porazdelitev celične biomase med različnimi vrstami celic. Mišične in maščobne celice pretežno prispevajo k celični biomasi, medtem ko v številu celic prevladujejo trombociti, rdeče krvne celice in bele krvne celice. Raziskava zagotavlja vpogled v velikostni spekter človeških celic, pri čemer je rdeča krvna celica več kot milijonkrat manjša od mišične celice.

Na splošno ta študija prispeva k našemu razumevanju celične sestave in delovanja človeškega telesa. Zagotavlja kvantitativno osnovo za prihodnje raziskave in prispeva k nenehnim prizadevanjem za profiliranje vsake vrste človeške celice prek pobud, kot je Atlas človeških celic.

Viri:

– »Število in porazdelitev velikosti človeških celic.« PNAS.