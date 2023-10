Peptidom podobne molekule, najdene v vesolju: odkrivanje izvora življenja

By

Novi preboji na področju opazovalnega kartiranja so razkrili prisotnost peptidom podobnih molekul v vesolju in osvetlili izvor življenja. Teleskop IRAM 30m je bil uporabljen za izvajanje opazovanj kartiranja dveh ključnih peptidom podobnih molekul, HCONH2 in CH3CONH2, znotraj kompleksa Strelec B2 (Sgr B2).

Z analizo sedmih prehodov HCONH2 in petih prehodov CH3CONH2 so znanstveniki lahko preslikali prostorsko porazdelitev teh molekul in ocenili njihovo temperaturo vzbujanja in gostoto kolone v molekularni ovojnici Sgr B2. Ti podatki so bili pridobljeni z diagrami vrtenja.

Ugotovitve so še posebej pomembne, saj sta HCONH2 in CH3CONH2 dve najpreprostejši peptidom podobni molekuli, ki sta tesno povezani z gradniki življenja. Prisotnost teh molekul v vesolju nakazuje, da so pogoji, potrebni za nastanek življenja, morda pogostejši, kot se je prej verjelo.

Analiza razkriva, da se temperatura vzbujanja HCONH2 spreminja po molekularni ovojnici Sgr B2, kar zagotavlja vpogled v kompleksne kemične procese, ki potekajo v tej regiji. Poleg tega so znanstveniki s predpostavko enake temperature vzbujanja kot HCONH2 izračunali tudi gostoto stolpcev CH3CONH2.

To odkritje odpira nove poti raziskovanja izvora življenja in znanstvenikom zagotavlja dragocene podatke za nadaljnje razumevanje kemičnih procesov, ki se dogajajo v vesolju. Ker tehnologija še naprej napreduje, lahko nadaljnja opazovanja kartiranja in analiza peptidom podobnih molekul v različnih regijah odkrijejo še bolj zanimive vpoglede v gradnike življenja.

Pogosto zastavljena vprašanja

V: Kaj so peptidom podobne molekule?

Peptidom podobne molekule so organske molekule, ki spominjajo na osnovno strukturo peptidov, ki so bistvene sestavine beljakovin in igrajo ključno vlogo v bioloških procesih.

V: Kako so bile odkrite te peptidom podobne molekule?

Kartiranje opazovanj HCONH2 in CH3CONH2 je bilo izvedeno z uporabo 30-metrskega teleskopa IRAM proti kompleksu Strelec B2 (Sgr B2). Različne prehode teh molekul smo analizirali, da bi preslikali njihovo prostorsko porazdelitev in ocenili njihovo temperaturo vzbujanja in gostoto kolone.

V: Kaj to odkritje pomeni za izvor življenja?

Prisotnost peptidom podobnih molekul v vesolju nakazuje, da so pogoji, potrebni za nastanek življenja, pogostejši, kot se je prej verjelo. To odkritje zagotavlja dragocen vpogled v kemične procese, ki se dogajajo v vesolju, in prispeva k našemu razumevanju izvora življenja.