Spreminjanje svetlobnega vedenja: psevdogravitacijski učinki v fotonskih kristalih

Raziskovalci so dosegli pomemben napredek pri ravnanju s svetlobo, kot da bi doživljala učinke gravitacije. Te ugotovitve, objavljene v reviji Physical Review A 28. septembra 2023, vplivajo na optiko, raziskave materialov in razvoj komunikacij 6G.

Teorija relativnosti Alberta Einsteina je že dolgo dokazala, da lahko gravitacijska polja spremenijo pot elektromagnetnih valov, vključno s svetlobo in teraherčnimi elektromagnetnimi valovi. Znanstveniki so teoretizirali, da bi lahko deformiranje kristalov v območju z nižjo energijo posnemalo učinke gravitacije in ustvarilo pojav, znan kot psevdogravitacija.

Skupina raziskovalcev, ki jo vodi profesorica Kyoko Kitamura s podiplomske šole za inženiring na Univerzi Tohoku, se je odločila raziskati, ali bi popačenje mreže v fotonskih kristalih lahko povzročilo te psevdogravitacijske učinke. Fotonski kristali imajo edinstvene lastnosti, ki znanstvenikom omogočajo, da manipulirajo in nadzorujejo obnašanje svetlobe v kristalih ter delujejo kot "krmilniki prometa" za svetlobo.

Z uvedbo popačenja mreže, ki predstavlja progresivno deformacijo pravilnega razmika elementov v fotonskih kristalih, so raziskovalci lahko spremenili strukturo fotonskega pasu kristalov. Posledično so svetlobni žarki sledili ukrivljenim trajektorijam znotraj kristalov, podobnim poti svetlobe, ki gre mimo ogromnega astronomskega predmeta, kot je črna luknja.

Poskusi so uporabili fotonski kristal, popačen s silicijem, s primarno konstanto mreže 200 mikrometrov in teraherčnimi valovi. Odklon teh valov je bil uspešno dokazan, podobno kot gravitacija ukrivlja poti predmetov.

Izredni profesor Masayuki Fujita z Univerze v Osaki je opozoril, da bi lahko krmiljenje snopa v ravnini, opaženo v območju terahercev, uporabljalo v komunikacijah 6G. Poleg tega te ugotovitve prikazujejo, kako lahko fotonski kristali izkoristijo gravitacijske učinke in utirajo pot napredku v fiziki gravitona.

Ta raziskava odpira nove možnosti na področju raziskav optike in materialov ter ponuja potencialni napredek v komunikacijskih tehnologijah. S spreminjanjem in nadzorom obnašanja svetlobe z uporabo popačenja mreže v fotonskih kristalih lahko znanstveniki odklenejo nadaljnje vpoglede v temeljno naravo svetlobe in vesolja.

Referenca dnevnika:

Nanjyo, K., et al. (2023) Odklon elektromagnetnih valov zaradi psevdogravitacije v popačenih fotonskih kristalih. Fizični pregled A. doi:10.1103/PhysRevA.108.033522

Vir: Univerza Tohoku