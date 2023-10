Misija Mars Orbiter-2: Raziskovanje Marsa z zmogljivimi tovori

Indija se pripravlja na še en mejnik v raziskovanju vesolja s prihajajočo misijo Mars Orbiter-2, znano tudi kot Mangalyaan-2. Ta misija bo opremljena z raznoliko paleto znanstvenih tovorov, od katerih bo vsak v različnih stopnjah razvoja.

Eden od ključnih tovorov je Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), ki bo imel ključno vlogo pri potrditvi obstoja domnevnih Marsovih obročev in odkrivanju vira prahu. Prah bi lahko izviral iz Marsovih skrivnostnih lun, Fobosa in Deimosa. Razumevanje izvora tega prahu bo zagotovilo dragocen vpogled v geološke procese na Marsu.

Druga pomembna obremenitev je eksperiment Radio Occultation (RO), ki se bo osredotočil na merjenje profilov nevtralne in elektronske gostote v Marsovi atmosferi. Z uporabo mikrovalovnega oddajnika je cilj tega poskusa pridobiti globlje razumevanje sestave in obnašanja ozračja. Ti podatki bodo bistveni za preučevanje podnebja in vremenskih vzorcev na Marsu.

Misija Mangalyaan-2 bo vsebovala tudi energetski ionski spektrometer (EIS), ki bo analiziral energijske delce v Marsovem okolju. To bo znanstvenikom pomagalo preučiti interakcijo med sončnim vetrom in Marsovo atmosfero, osvetliti magnetno polje planeta in njegov učinek na atmosfero.

Poleg tega bo misija nosila sondo Langmuir in eksperiment električnega polja (LPEX). Ti instrumenti bodo merili električna polja in gostoto plazme v Marsovi ionosferi, kar bo zagotovilo dragocene podatke o zgornji atmosferi in njeni interakciji s sončnim vetrom.

Misija Mars Orbiter Mission-2 veliko obeta za razširitev našega znanja o Rdečem planetu. Z uporabo teh močnih tovorov želi ISRO zbrati dragocene podatke o Marsovi atmosferi, prahu in ionosferi. Spoznanja, pridobljena s to misijo, bodo prispevala k našemu razumevanju geoloških in atmosferskih procesov na Marsu.

Opredelitve:

1. Koristni tovor: instrumenti ali oprema, ki jih nosi vesoljsko plovilo za izvajanje posebnih znanstvenih ali tehničnih nalog.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): znanstveni tovor, katerega namen je potrditi obstoj Marsovih obročev in preučiti izvor in sestavo prahu.

3. Eksperiment radijske okultacije (RO): tovor, ki meri nevtralne profile in profile elektronske gostote v Marsovi atmosferi z uporabo mikrovalovne tehnologije.

4. Energetski ionski spektrometer (EIS): znanstveni instrument, ki analizira energijske delce v Marsovem okolju.

5. Langmuirjeva sonda in eksperiment z električnim poljem (LPEX): instrumenti, ki merijo električna polja in gostoto plazme v Marsovi ionosferi.

Viri:

– ISRO (Indijska organizacija za vesoljske raziskave)