Vzpostavljanje stika: Raziskovalci so uspešno povezali posamezne grafenske nanotrakove

Raziskovalci na Univerzi Illinois Urbana-Champaign so razvili metodo za "ožičenje" grafenskih nanotrakov (GNR), razreda enodimenzionalnih materialov, ki bi lahko bili pomembni pri skaliranju mikroelektronskih naprav. Ekipa je izdelala nanometrske kovinske kontakte na posameznih GNR z uporabo postopka, ki temelji na skeniranju tunelske mikroskopije (STM) z neposrednim zapisovanjem. Ta metoda omogoča natančno izdelavo kovinskih kontaktov za specifične GNR, kar povzroči funkcionalnost naprave, ki je potrebna za delovanje tranzistorja.

Grafen, en atom debela plast ogljikovih atomov, je dolgo veljal za potencialno hitri elektronski material z možnostjo zamenjave silicija. Vendar sam grafen ni polprevodnik. Da bi v grafenu inducirali polprevodniške lastnosti, ga je treba narediti zelo majhnega ali sestaviti v posebne oblike, kot so trakovi. V tej študiji so bili sintetizirani atomsko natančni GNR in kovinski kontakti so bili uspešno ustvarjeni.

Ekipa je uporabila skenirni tunelski mikroskop za skeniranje površine in identifikacijo GNR. Ko je bil lociran GNR, so raziskovalci uporabili elektronski žarek v STM, da so sprožili odlaganje kovin in ustvarili žice. Ta natančna metoda ožičenja je omogočila nadzorovano izdelavo kovinskih kontaktov na GNR. Raziskovalci so tudi ugotovili, da se je elektronski značaj GNR-jev spremenil, ko so bili uporabljeni kovinski kontakti, kar dokazuje sposobnost namernega spreminjanja njihovih lastnosti.

Ena od prednosti te tehnike je, da se izvaja v okolju z ultra visokim vakuumom, kar zagotavlja, da material ostane brez atmosferskih onesnaževalcev, ki lahko poslabšajo delovanje naprave. Naslednji korak za raziskovalno skupino je ustvariti delujoč tranzistor z uporabo izdelanih GNR in izmeriti njegove značilnosti.

Ta preboj pri povezovanju posameznih GNR odpira nove možnosti za razvoj hitrih elektronskih naprav in utira pot nadaljnjemu napredku tehnologije na osnovi grafena.

Vir: Grainger College of Engineering Univerze v Illinoisu