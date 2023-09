Raziskovalci razvijajo metodo za "ožičenje" grafenskih nanotrakov za mikroelektroniko

Raziskovalci so naredili preboj pri razvoju grafenskih nanotrakov (GNR), razreda enodimenzionalnih materialov, ki obetajo uporabo v mikroelektronskih napravah. Ekipa je uporabila postopek, ki temelji na skeniranju tunelske mikroskopije (STM) z neposrednim pisanjem, za izdelavo kovinskih kontaktov v nanometrskem merilu na posameznih GNR, kar je omogočilo nadzor nad njihovimi elektronskimi lastnostmi.

Grafen, en atom debela plast ogljikovih atomov, je pritegnil pozornost kot potencialno hitri elektronski material. Vendar je bilo njegovo pomanjkanje polprevodniških lastnosti omejitev. V tej študiji so bili ustvarjeni atomsko natančni GNR in uspešno izdelani kovinski kontakti, kar je povzročilo potrebno funkcionalnost za delovanje tranzistorja.

Raziskovalci so uporabili tehniko, ki je vključevala skenirajoči tunelski mikroskop za skeniranje površine in identifikacijo primernih GNR. Ko je bil identificiran GNR, se je sprožilo odlaganje kovin z uporabo elektronskega žarka za ustvarjanje ožičenja. Ugotovljeno je bilo, da je ta metoda povezovanja GNR natančnejša in manj negotova kot prejšnje metode.

Ena od prednosti te metode je, da se izvaja v okolju z ultra visokim vakuumom, kar zagotavlja čistost materiala in preprečuje poslabšanje delovanja naprave. Raziskovalci so tudi ugotovili, da so se elektronske lastnosti GNR-jev spremenile z namestitvijo kovinskih kontaktov na GNR-je. To "dopiranje" GNR-jev je mogoče doseči z nanosom različnih vrst kovin, kar zagotavlja način za prilagajanje značilnosti GNR-jev brez potrebe po kemičnih reakcijah.

Naslednji korak za raziskovalce je ustvariti delujoč tranzistor s to metodo in izmeriti njegove značilnosti. Razvoj natančne in zanesljive metode za ustvarjanje kovinskih stikov s posebnimi GNR nas približuje realizaciji mikroelektronskih naprav, ki uporabljajo grafenske nanotrakove.

Vir: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)